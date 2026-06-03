من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وذلك بحضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وهشام عبد المقصود مدير إدارة الأزمات والكوارث وحاتم محمد عطية المشرف على مركز السيطرة ، وذلك من خلال شاشات المتابعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مشدداً على الدفع بالمعدات والفرق الميدانية بالأماكن التي تشهد تراكمات لقمامة بكثافة لرفعها أول بأول على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات من جميع الشوارع والميادين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعديات أو ممارسات تعوق حركة السير.

واستعداداً لبدء إمتحانات الشهادة الإعدادية غداً شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية( التربية والتعليم – الصحة – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – قطاعات الكهرباء) والجهات المعنية، برفع درجة الاستعدادات والجاهزية القصوى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات بالمدارس المنعقد بها امتحانات فضلاً عن الاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لضمان انتظام سير الامتحانات بسهولة ويسر بكافة اللجان على مستوى المحافظة .