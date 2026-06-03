حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بكوبري الساعة شرقي الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمنطقة كوبري الساعة شرقي المحافظة، وذلك استجابةً للشكاوى المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود إشغالات وتعديات بمحيط كوبرى الساعة، ولتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات.

حملة مكبرة أسفل كوبري الساعة

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه أول بالتنسيق مع حي شرق حملة مكبرة أسفل كوبري الساعة لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات أسفل كوبري الساعة وإزالة الاكشاك الحديد المخالفة ️وعدد من التندات وتعريشات صاج مخالفة و التحفظ وازالة كافة التعديات والإشغالات.

كما تم رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالمنطقة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام بالشوارع.