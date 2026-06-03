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الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من مخططات إسرائيلية لتهويد الأقصى..وتؤكد دعم الوصاية الهاشمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من مخططات إسرائيلية لتهويد الأقصى..وتؤكد دعم الوصاية الهاشمية

مسجد قبة الصخرة
مسجد قبة الصخرة
أ ش أ

حذرت الحملة الدولية للدفاع عن القدس من مخططات إسرائيلية تستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وقال منسق الحملة جودت مناع في تصريحات له اليوم إن الحملة تقف إلى جانب الأردن وتدعم الوصاية الهاشمية باعتبارها اتفاقا أردنيا فلسطينيا تاريخيا .

وأشار إلى وجود مخطط إسرائيلي يجري الدفع به قبيل الانتخابات الإسرائيلية لتسريع خطوات تهويد المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وأضاف أن الفلسطينيين يخوضون حربا داخل المدينة المقدسة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، لافتا إلى تداول معلومات بشأن نية سلطات الاحتلال مصادرة عشرات العقارات في منطقة باب السلسلة، تمهيدا لفتح طريق يصل إلى حائط البراق، وهو ما قد يؤدي إلى محاصرة حي الأرمن.

ودعا مناع الأردن والفلسطينيين والدول الإسلامية المؤثرة لدى الولايات المتحدة، إلى التحرك بجدية لمواجهة المشروع الإسرائيلي، مؤكدا أن ما يجري يمثل تهديدا مباشرا للحقوق التاريخية والدينية في القدس.

وفي سياق متصل، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو علمه بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن تنسيق أمريكي إسرائيلي لإنهاء الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، مؤكدا خلال جلسة استماع أمام الكونجرس أن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها عن تلك المزاعم.

وشدد روبيو على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، وذلك ردا على تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وتحدث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي يمس الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

الحملة الدولية للدفاع عن القدس مخططات إسرائيلية المسجد الأقصى

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