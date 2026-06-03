وزيرا خارجية الإمارات و البرتغال يبحثان تداعيات الأعتداءات الإيرانية والتطورات الإقليمية الأخيرة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة .

كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي،حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة و علاقات الصداقة بين الإمارات و البرتغال، ومسارات التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم جهود التنمية في البلدين.