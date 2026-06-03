موعد وصول وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي ، عن موعد وصول الكابتن وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب محمود شوقي:

الكابتن وائل جمعة، سيصل مصر خلال أيام لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي، وائل جمعة بيتفق حاليا مع قنوات بين سبورت هل هيحلل ماتشات في كأس العالم وساعتها هيتأخر وصوله كام يوم ولا ينتهي التعاقد ويوصل مصر خلال أيام قليلة، لكن في كل الأحوال المؤكد أن وائل جمعة هو مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي.

ووضع وائل جمعة، نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، 3 شروط للموافقة على تولى منصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالأهلى، خلفًا لوليد صلاح الدين، الذى تم توجيه الشكر له عن الفترة التى قضاها مع الفريق، على رأسها عدم التدخل فى قراراته ومنحه صلاحيات واسعة فى ضبط الالتزام داخل غرفة خلع الملابس، وتعيين منسق عام للفريق حلقة وصل بينه وبين إدارة النادي، والمساواة ماليًا بما كان يتقاضاه مدير الكرة السابق.

وينتظر وصول جمعة، خلال الساعات المقبلة، للاجتماع مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادى لمناقشة عدة أمور تخص الفريق والاتفاق على التفاصيل المتعلقة بعمل مدير الكرة، والمطالب التى حددها جمعة لقبول المنصب، ومنها تعديل لائحة الفريق وتنظيم عملية الظهور الإعلامى للاعبين بالشكل الذى يحافظ على حالة الاستقرار.

جاء اختيار وائل جمعة للمنصب بعد مشاورات جرت بين المسؤولين بالنادى، حيث تم الاستقرار عليه نظرا لخبرته، حيث سبق له تولى منصب مدير الكرة بعد اعتزاله وقت وجود الإسبانى كارلوس جاريدو على رأس القيادة الفنية، وتولى المنصب مع منتخب مصر خلال حقبة البرتغالى كارلوس كيروش.

يأتى هذا فى الوقت الذى تتواصل فيه عملية البحث عن مدير فنى جديد لقيادة الفريق وذلك من خلال توسيع دائرة البحث لاختيار الأفضل لتجنب تكرار سيناريو التعاقدات الأخيرة مع المدربين والتى دفعت الإدارة لتوجيه الشكر لهم بعد فترة قصيرة نظرا لتراجع النتائج والأداء.