انخفاضات تضرب السلع الأساسية اليوم.. تراجع أسعار الأرز والدقيق والزيوت

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 وفق أحدث البيانات الرسمية للأسواق حيث سجلت أكثر من 8 سلع انخفاضات متفاوتة شملت الأرز والسكر والدقيق والزيوت والمكرونة والفول والشاي.

في المقابل ارتفعت أسعار عدد محدود من السلع على رأسها كرتونة البيض والبيض البلدي والعدس الأصفر والمكرونة السائبة ما يعكس استمرار التباين في حركة أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق المصرية.

تراجع في الأسعار

وجاءت أكبر التراجعات من نصيب المكرونة المعبأة وزيت عباد الشمس والعدس المعبأ بينما سجلت كرتونة البيض أبرز الارتفاعات خلال تعاملات اليوم.

السلع التي تراجعت أسعارها اليوم

الحبوب والسلع الأساسية

الأرز المعبأ سجل 34.81 جنيه للكيلو بانخفاض 0.18 جنيه

الدقيق المعبأ سجل 25.66 جنيه للكيلو بانخفاض 0.91 جنيه

السكر المعبأ سجل 34.75 جنيه للكيلو بانخفاض 0.77 جنيه

الفول المعبأ سجل 62.60 جنيه للكيلو بانخفاض 0.41 جنيه

الفول المجروش المعبأ سجل 61.26 جنيه للكيلو بانخفاض 2.47 جنيه

الزيوت

زيت عباد الشمس سجل 90.97 جنيه للتر بانخفاض 9.36 جنيه

زيت عباد الشمس سجل 95.63 جنيه للتر بانخفاض 4.70 جنيه

زيت الذرة سجل 114.96 جنيه للتر بانخفاض 4.28 جنيه

المكرونة

المكرونة المعبأة 400 جرام سجلت 22.24 جنيه بانخفاض 5.98 جنيه

المكرونة المعبأة سجلت 27.94 جنيه للكيلو بانخفاض 0.28 جنيه

البيض والشاي

البيضة البيضاء سجلت 4.60 جنيه بانخفاض 0.05 جنيه

البيضة الحمراء سجلت 4.86 جنيه بانخفاض 0.05 جنيه

البيضة البلدي سجلت 5.20 جنيه بانخفاض 0.11 جنيه

شاي العروسة 40 جرام سجل 10.73 جنيه بانخفاض 0.39 جنيه

شاي ليبتون 40 جرام سجل 12.62 جنيه بانخفاض 0.28 جنيه

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم