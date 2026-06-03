ارتفاع قيمة صادرات السلع خــلال شهر مارس 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء المــوافق 3 / 6 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026 وقد بلغت قيمة العجز فـى الميزان التجاري 4,6 مليار دولار خلال شهر مارس 2026 مقابل 3,1 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها48,8 ٪.

الصادرات

انخفضت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2,5 ٪ حيـث بلغـت 4,6 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2026 مقابــل 4,8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(اسمدة بنسبة 23,3 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 10,1 ٪ ، بطاطس بنسبـة 31,9 ٪ ، البترول الخام بنسبـة 23,1 ٪ ) .

ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبــة 68,4 ٪،ملابس جاهزة بنسبـة 4,7 ٪ ، فواكه طازجة بنسبــة 30,3 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 6,9٪ ) .

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 17,8 ٪ حيـث بلغت 9,3 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2026 مقابـــل 7,9 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:

(منتجات البترول بنسبة 16,7 ٪ ، الغاز الطبيعى بنسبــة 16,6٪ ،البترول الخام بنسبــة 90,4 ٪ ، قمح بنسبة 41,9٪) .

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 31,5٪ ، ذرة بنسبـة 6,3 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21,1 ٪،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 24,5 ٪ ) .