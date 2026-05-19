مستهدف 50% عد ذاتي.. "الإحصاء والاتصالات" يطلقان قفزة الذكاء الاصطناعي لتعداد مصر 2027

التقى اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم مشروعات التحول الرقمي بالجهاز؛ إلى جانب توفير البنية التحتية وبرمجيات المنظومة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، والذي يُعد من أهم العمليات الإحصائية الوطنية التي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة حول السكان والمباني والمنشآت داخل حدود الدولة، بما يسهم في رسم صورة واقعية ودقيقة تدعم المخططين وراسمي السياسات وصانعي ومتخذي القرار في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة.

وتتضمن الاجتماع التأكيد على رفع كفاءة البنية الرقمية بالجهاز، وتطوير التطبيقات، وتوفير أجهزة الحاسبات اللوحية لمندوبي التعداد، والاستفادة من المحول الرقمي الحكومي ومنصة مصر الرقمية لتحقيق الربط والتكامل مع جهات الدولة المختلفة أثناء تنفيذ مشروع التعداد. كما تم بحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروع بما يتيح مساعدة مندوبي التعداد في ادخال الاسئلة النصية من خلال آلية تحويل الصوت إلى نص، فضلاً عن إجراء تحليلات متعمقة للبيانات ونتائج التعداد واستخراج رؤى جديدة منها. كما تم مناقشة التعاون في دعم جهود التحول الرقمي المختلفة داخل الجهاز، وإدراج مرحلة تطوير جديدة بإنشاء مساعد ذكي للموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل تجربة المستخدمين للموقع، ودعم الجهاز بنماذج من الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاعتماد على هذه المنهجية في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، حيث تسهم في توفير صورة لحظية عن السكان المباني والمنشآت وتوزيعاتهم طبقا للتصنيفات المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة بيانات محدثة عند مجابهة الكوارث والأزمات نتيجة التحديث المستمر للبيانات، وتوفير بيانات عالية الجودة لاتساقها مع السجلات الرقمية للدولة، فضلا عن خفض التكلفة المالية والبشرية، وتسريع دورية نشر البيانات بما يسهم في تلبية احتياجات الوزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات.

وأوضح الجوهري أن المشروع يعتمد بصورة كبيرة على التعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات واعتماد آليات التعداد من خلال السجلات، مشيرًا إلى تطلع الجهاز لزيادة نسبة العد الذاتي لتصل إلى ٥٠٪ من الأسر.

وخلال الاجتماع؛ قام اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتقديم عرض مختصر حول مشروع التعداد ومنهجية تنفيذه بالاعتماد على التقنيات الحديثة، مستعرضًا أبرز مراحل العمل وآليات التنفيذ المقترحة.

وحضر الاجتماع من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل من المهندسة رنا محمد صلاح الدين سيد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، واللواء مهندس ياسر محمد فتحي المدير التقني للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، و محمد عبدالله إبراهيم المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من الدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، والمهندس خالد متولي مدير عام الإدارة العامة للتمكين الرقمي، والمهندس شريف الخولي مدير برامج التحول الرقمي لوزارة الصحة والسكان، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.