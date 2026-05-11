الإحصاء : 5.3 % ارتفاعًا فى قيمـة الصادرات المصرية إلى كينيا عام 2025

توجه اليوم الرئيس عبد الفتــاح السيسى إلى جمهورية كينيا ، وتأتى القمة تحت شعار " إفريقيا إلى الأمام " بهدف تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية ،في إطار المشاركة في قمة إفريقيا ـ فرنسا والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 11-12 مايو.

الصادرات المصرية إلى كينيا

وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين الموافق 11/ 5 / 2026 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا لتصل إلى 330.6 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 313.9 مليون دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3 % .

الواردات المصرية من كينيا

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من كينيا 264.1 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 260.2 مليون دولار عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5 % .

التبادل التجاري بين مصر وكينيا

مما يشير الي ارتفاع اجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا مسجلةً 594.7 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 574.1 مليون دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6% .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2025

1. حديد وصلب بقيمة 47.3 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 56.3 مليون دولار.

3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 33.5 مليون دولار.

4. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 28.3 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 18.4 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2025

1. بن وشاي وبهارات بقيمة 235.2 مليون دولار.

2. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 11.2 مليون دولار .

3. فواكه وآثمار صالحة للأكل بقيمة 7.3 مليون دولار.

4. أشجار ونباتات أخري بقيمة 6 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 1.4 مليون دولار.

المصريين العاملين بكينيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكينيا 11.9 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

تحويلات الكينيين العاملين في مصر

بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

الاستثمارات الكينية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 558 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

الاستثمارات المصرية في كينيا

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 28.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 29.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر 109 مليون نسمة في مايو 2026.

عدد سكان كينيا

بينما سجل عدد سكان كينيا 58.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

المصـريين المتواجديـن بكينيا

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بكينيا طبقــاً لتقديرات البعثة 8.5 ألف مصري حتى نهاية عام 2024 .