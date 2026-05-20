الإحصاء: علاج 830 ألف رأس ماشية خلال 2025

بلغــت عـــدد بـــــؤر إصابـــة الماشيـــة بمـــرض الجلـــد العقــدي 18 بـــؤرة عــام 2025 مقــابل 11 بــــؤرة عــام 2024 بنسبـــه زيــادة قدرهــا 63,6%، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

الامراض المستوطنة

و ذلــك لان مــرض الجلــد العقدي من الامراض المستوطنة وينتقل عن طريق النامــوس ولزيـــاده انتشـــار النــامـــوس بكثـــرة خــــلال عـــام 2025 ازدادت اعداد بؤر الاصابـــات بمــرض الجلــد العقـــدي.

أصــدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصـاء اليـــوم د النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2025 .



اعداد الماشية و الحيوانات



بلغت اعداد الماشية و الحيوانات التي تم علاجها من الامراض الباطنة 830 الـف حالـه عام 2025 مقابـل

782 الـف حالـه عـام 2024 بنسبـه زياده قدرها 6,1%.

بلغــــــت عــــــــدد بــــــؤر إصــابــــــة الدواجـــــــن بمـــرض أنفلونـزا الطيـــور 7 بـــؤر عام 2025 مقابل 42 بـــؤرة عــام 2024 بنســبه انخفـاض قدرها 83,3%.

علاج الدواجن



بلغـــت أعـــداد الدواجـــن التي تــم علاجــهــا مــن الأمـراض البـاطنـــة 1,9 مليـــــون حالــــة عــــام 2025 مقابــــل 2,1 مليــــــون حالــــة عـــــــام 2024 بنسبـــــة انخفاض قدرهــــا 9,8٪.