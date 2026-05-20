التنظيم والإدارة والإصلاح الإداري بالجزائر يوقعان برنامج العمل التنفيذي للتعاون 2026 / 2027

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد محمد شرنون المدير العام للمديرية العمومية للوظيفة العامة والإصلاح الإداري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق.



شهدت الزيارة التوقيع على برنامج العمل التنفيذي للتعاون بين الجانبين لعام 2026 / 2027 والذي يتضمن عدة محاور في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، في إطار تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجهاز والمديرية، وذلك خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في 26/11/2025.



و رحب رئيس الجهاز بالوفد الجزائري، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المديرية الجزائرية، في ضوء التطور الشامل الذي يشهده الجهاز الإداري في مصر بدعم من القيادة السياسية.

وتناول اللقاء الخطوات التي تم اتخاذها في ملف الإصلاح الإداري، ومنها الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة، وتقييم الاحتياجات الفعلية من العمالة، بالإضافة إلى التخطيط وتنمية الموارد البشرية على أسس علمية وتحديث قواعد البيانات، مشيرًا وذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.



واستعرض رئيس الجهاز الجهود التي تمت لوضع الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز لرفع كفاءة العمل وسرعة الأداء، كما استعرض برامج التدريب للقيادات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار اهتمام الدولة بتنمية القدرات البشرية وإعداد القيادات، مضيفا أن الدولة حرصت أيضًا على تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تعزيز الوعي والانتماء والقيم الوطنية.



وأشاد المدير العام للمديرية بالإنجازات التي حققتها مصر في هذه المجالات، مشيرًا إلى أوجه التشابه مع التجربة الجزائرية، وأبدى تطلعه إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الجهاز بما يحقق المصلحة المشتركة.

وتناولت المحادثات أيضًا التعاون في عدة مجالات من بينها اختيار وإعداد وتدريب الموظفين، ومعايير توصيف وتقييم الوظائف، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتطبيق منظومة مركزية للإعلان عن الوظائف الحكومية وإجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لتلك الوظائف بما يحقق الحوكمة وتكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر.



وزار محمد شرنون والوفد المرافق بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث اطلع على منظومة الاختبارات للمتقدمين للوظائف الحكومية، كما تفقد الوفد قاعات المركز، بما في ذلك القاعات المخصصة لذوي الإعاقة، واطلع على طبيعة الاختبارات التي تُجرى بالمركز.

