قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث لأسطول الصمود
انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟
ميلوني: رفع العلاقات الإيطالية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام
دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة.. هل وردت فيها أحاديث شريفة
فرنسا تعلن وصول حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة العمليات بشبه الجزيرة العربية
145 مليون دولار خسائر العال الإسرائيلية بسبب صواريخ إيران
قنصوة يشارك بمؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بالعاصمة الجديدة
محافظ القاهرة: تشغيل مجازر العاصمة 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى مع خدمات بيطرية كاملة بالمجان
بيان عاجل من حزب الله بشأن أحداث بلدة حداثا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة والإصلاح الإداري بالجزائر يوقعان برنامج العمل التنفيذي للتعاون 2026 / 2027

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد محمد شرنون المدير العام للمديرية العمومية للوظيفة العامة والإصلاح الإداري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق.


شهدت الزيارة التوقيع على برنامج العمل التنفيذي للتعاون بين الجانبين لعام 2026 / 2027 والذي يتضمن عدة محاور في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، في إطار تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجهاز والمديرية، وذلك خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في 26/11/2025.


و رحب رئيس الجهاز بالوفد الجزائري، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المديرية الجزائرية، في ضوء التطور الشامل الذي يشهده الجهاز الإداري في مصر بدعم من القيادة السياسية.
وتناول اللقاء الخطوات التي تم اتخاذها في ملف الإصلاح الإداري، ومنها الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة، وتقييم الاحتياجات الفعلية من العمالة، بالإضافة إلى التخطيط وتنمية الموارد البشرية على أسس علمية وتحديث قواعد البيانات، مشيرًا وذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية. 


واستعرض رئيس الجهاز الجهود التي تمت لوضع الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز لرفع كفاءة العمل وسرعة الأداء، كما استعرض برامج التدريب للقيادات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار اهتمام الدولة بتنمية القدرات البشرية وإعداد القيادات، مضيفا أن الدولة حرصت أيضًا على تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تعزيز الوعي والانتماء والقيم الوطنية.


وأشاد المدير العام للمديرية بالإنجازات التي حققتها مصر في هذه المجالات، مشيرًا إلى أوجه التشابه مع التجربة الجزائرية، وأبدى تطلعه إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الجهاز بما يحقق المصلحة المشتركة.
وتناولت المحادثات أيضًا التعاون في عدة مجالات من بينها اختيار وإعداد وتدريب الموظفين، ومعايير توصيف وتقييم الوظائف، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتطبيق منظومة مركزية للإعلان عن الوظائف الحكومية وإجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لتلك الوظائف بما يحقق الحوكمة وتكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر.


وزار محمد شرنون والوفد المرافق بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث اطلع على منظومة الاختبارات للمتقدمين للوظائف الحكومية، كما تفقد الوفد قاعات المركز، بما في ذلك القاعات المخصصة لذوي الإعاقة، واطلع على طبيعة الاختبارات التي تُجرى بالمركز.
 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإصلاح الإداري الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

أحمد الشرع

«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة

جون ادوارد

«مين جون إدوارد.. وصفقاته أي كلام».. عمرو الحديدي يُوجّه هجومًا قويًا على المدير الرياضي للزمالك

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

التنظيم والإدارة والإصلاح الإداري بالجزائر يوقعان برنامج العمل التنفيذي للتعاون 2026 / 2027

قوافل دعم غزة

وزير التموين: 65 طنا من المساعدات الإنسانية يتم نقلها عبر 25 شاحنة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

صورة تعبيرية

الإحصاء: علاج 830 ألف رأس ماشية خلال 2025

بالصور

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فوائد تناول اللحوم.. بهذه الشروط

طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط

بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد