اتفاق تاريخي.. مورينيو مدربا لريال مدريد حتى 2029

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد حسم اتفاقه بشكل نهائي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لـ بنفيكا، لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب ما أورده رومانو، اكتملت جميع تفاصيل الصفقة بين الطرفين، بعد حصول مورينيو على موافقته النهائية وتوقيع كافة البنود القانونية مع إدارة النادي الإسباني، ليتم إغلاق الملف بشكل رسمي.

وأوضح التقرير أن العقد يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي، ما يعني أن الاتفاق قد يمتد حتى يونيو 2029، في حال تفعيل هذا البند من جانب إدارة ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يصل مورينيو إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأسبوع المقبل، من أجل استكمال الإجراءات النهائية وتوقيع العقود بشكل رسمي، قبل الإعلان عن توليه المهمة.

واختتم رومانو تقريره بتأكيد حاسم على إتمام الصفقة بالكامل، في إشارة إلى بدء مرحلة جديدة في مشروع ريال مدريد الفني بقيادة المدرب البرتغالي داخل منشآت فالديبيباس.