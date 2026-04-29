التنظيم والإدارة يعلن إطلاق برنامج تدريبي لتنمية قدرات موظفي الموارد البشرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدء تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتنمية قدرات مسئولي إدارات الموارد البشرية بمختلف قطاعات وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث انطلقت أولى فعالياته بقطاعي الإسكان والسياحة والآثار، على أن يتم تدريب باقي القطاعات تباعًا.



وأكد الجهاز أن الاستثمار في تطوير مهارات العاملين بهذا القطاع يمثل محورًا رئيسيًا في جهود تحديث الجهاز الإداري للدولة، كما يولي الجهاز ملف التدريب وبناء القدرات اهتمامًا خاصًا، مستندًا إلى خبرات عملية متراكمة في مجالات الإدارة والموارد البشرية، وحرصًا على تطبيق أحدث النظم والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

ويستهدف البرنامج إكساب المشاركين المعارف التطبيقية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، وتوحيد المفاهيم والإجراءات بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة إدارة رأس المال البشري داخل الجهاز الإداري.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور الأساسية، تشمل إعداد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وجداول الوظائف، إلى جانب إجراءات التعيين والتعاقد والتثبيت، وآليات النقل والترقية وتصويب الأوضاع الوظيفية، فضلًا عن التعامل مع الأحكام القضائية وفض المنازعات.

وتم بالفعل بدء تنفيذ البرنامج بمقر مركز الإدارة العامة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، في إطار خطة الجهاز للتوسع في تقديم برامج تدريبية متخصصة تدعم جهود الإصلاح الإداري.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خاطب الجهات الحكومية لترشيح عدد من موظفي إدارات الموارد البشرية للمشاركة في البرنامج، مع تحديد البيانات المطلوبة للمشاركين، مؤكدًا أن التدريب يُعقد على مدار عدة أيام ويُقدم دون مقابل، دعمًا لبناء جهاز إداري كفء وفعال.