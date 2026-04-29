استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية

قامت مديرتي الري والزراعة ، و الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بالنزول ميدانيًّا على الأرض، لحل المشكلة حفاظًا على الأراضي الزراعية والمحاصيل المنزرعة بالحقول، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين من انقطاع مياه الري بمناطق الوراورة، العنتبلي، وفارس بمركز ومدينة أبوصوير، نتيجة غلق المسقى الرئيسي المؤدي لهذه القرى بسبب أعمال تطهير ترعة الإسماعيلية الرئيسية.

حيث تم تطهير مأخذ خليج الوراورة من ترعة الإسماعيلية، عن طريق الحفارات والعمالة الفنية المدربة.

وأكد المهندس علي الروبي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، انتهاء فرق العمل من إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي مرة أخرى.