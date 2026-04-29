توابع زلزال بيراميدز.. الأهلي يطالب توروب بالرحيل والدانماركي يرفض

عقد ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي خلال الساعات الماضية للحديث عن أسباب خسارة الأهلى أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وحسب مصادر فإن الإجتماع شهد استفسار ياسين منصور من المدرب الدنماركي علي أسباب خسارة الأهلى أمام بيراميدز وإدارته الفنية للمباريات وضياع كل البطولات هذا الموسم من الفريق.

وجرت محاولات من جانب ياسين منصور لإقناع ييس توروب بالوصول لآلية من أجل فض الإشتباك وإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي لكنها قوبلت من جانب الخواجة الدانماركي بالرفض وانتهت الجلسة بدون التوصل لأي اتفاق ودي.

وأوضح المصدر أنه بعد الاجتماع قام توروب بالحديث مع وكيله وتناقش معه في ما حدث بالإجتماع.