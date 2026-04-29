شوبير يكشف مفاجأة في موعد رحيل توروب عن تدريب الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير على وجود خلاف حول بند بداية الموسم في عقد الدنماركي ييس توروب حول إمكانية رحيله عن النادي الأهلي نهاية الموسم الحالي.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية: هناك كلام كثير للغاية بسبب بند بداية الموسم البعض يقول أنه نهاية الموسم الحالي والبعض يقول أنه مع بداية أول مباراة في الموسم الجديد.

وأضاف: نهاية الموسم بالنسبة لتوروب في أخر شهر 6 والمدرب لا يرغب في الدخول بأزمات مع الأهلي أو الذهاب للمحكمة وغيره.

وأردف: العلاقة انتهت والأهلي بدأ جس النبض لرحيل المدرب نهاية الموسم الحالي للوصول لحل نهائي بشأن قيمة الشرط الجزائي.

وواصل : المدرب مذهول ما يحدث في الملعب لأن اللاعبين في التدريبات بحالة مختلفه تماما عما يراه في المباريات وكان يرغب في عمل مشروع داخل الأهلي.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الأهلي يستعد لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بعقد توروب وخصوصا الشرط الجزائي وما يشوبه من تفسيرات .