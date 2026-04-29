«ماينفعش نكون بوابة عودة الأهلي».. كواليس حديث معتمد جمال للاعبي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن كواليس مهمة داخل نادي الزمالك قبل ماتش القمة، مصدر قال إن معتمد جمال المدير الفني قعد مع اللعيبة واتكلم معاهم بصراحة، وقالهم إن دي فرصة لازم تتستغل، خصوصًا إن الأهلي مش في أفضل حالاته الفترة اللي فاتت.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، معتمد جمال شدد على نقطة مهمة، قالهم: “خدوا بالكم.. ماينفعش نبقى إحنا السبب إن الأهلي يفوق ويرجع لمستواه”، وطالبهم بالتركيز من أول دقيقة لآخر ثانية في المباراة.

كمان أكد لهم إن ماتش القمة ده مش 3 نقاط وبس، ده بـ6 نقاط، لأنه منافس مباشر، وكمان بطولة خاصة عند الجماهير، والمكسب فيه بيفرق نفسيًا ومعنويًا بشكل كبير جدًا.

كمان الفوز على الأهلي ممكن يقرّب الزمالك جدًا من الدوري، ويعمل دفعة قوية للفريق في المرحلة الجاية.