محمد شيحة: مجلس نصر أبوالحسن وراء تراجع الإسماعيلي.. وقانون الرياضة يُعيد الأمل

قال محمد شيحة، نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق، إن مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن، إلى جانب اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة، يتحملان جزءًا كبيرًا من نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.



وأضاف شيحة، خلال ظهوره في برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن الأوضاع داخل الإسماعيلي لم تكن مستقرة بالشكل الذي ينعكس على الأداء داخل الملعب، وهو ما أثر على نتائج الدراويش بشكل واضح.

وأشار نائب رئيس الإسماعيلي السابق إلى أن قانون الرياضة الجديد أعاد الأمل من جديد للأندية الشعبية، خاصة فيما يتعلق بفرص الاستثمار وتنمية الموارد، بما قد يسهم في تحسين الأوضاع مستقبلا.

واختتم قائلا :" جمهور الإسماعيلي يرغب في أن يبقى مسمى النادي كما هو إذا تم تطبيق فكرة الاستثمار".