قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
من التصالح إلى العدادات الكودية .. «النواب» يُطالب بكشف المُتعثرين وإنهاء معاناة المواطنين
شلل مطار بن جوريون.. الطائرات الأمريكية تكبد إسرائيل خسائر طائلة
«بتبوظى تراث أم أكلثوم».. محمد التاجي ينتقد إحدى المطربات بسبب طريقة ظهورها على المسرح
ترامب في عيد ميلاده الـ80: لست سعيدًا ولا أحب هذا الرقم.. وأشعر بأنني أصغر 50 عاماً
«تليجراف»: بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المُتقدم بعد قرار «ترامب»
ليلة الأرقام القياسية في قمة المغرب والبرازيل.. «حكيمي» يكتب التاريخ و«صيباري» يكسر عقدة العرب و«فينيسيوس» يلحق بـ«رونالدينيو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في اليوم العالمي للتبرع.. أستاذ أمراض دم يوضح الفوائد الصحية والشروط ويكشف حقيقة المخاوف الشائعة

للتبرع بالدم
للتبرع بالدم
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد فطين، أستاذ مساعد أمراض الدم بطب قصر العيني، أن اليوم العالمي للتبرع بالدم يوافق ذكرى ميلاد العالم كارل لاندشتاينر، مكتشف فصائل الدم والحاصل على جائزة نوبل عام 1930. وأوضح أن هذه المناسبة تهدف إلى توجيه الشكر للمتبرعين الذين يساهمون في إنقاذ حياة المرضى من خلال عمل تطوعي بالغ الأهمية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم.

من يحق له التبرع بالدم؟
وأوضح فطين أن التبرع بالدم يتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية، أبرزها أن يكون عمر المتبرع أكثر من 18 عامًا، وألا يقل وزنه عن 50 كيلوغرامًا، وأن يتمتع بصحة جيدة دون الإصابة بأمراض مزمنة أو معدية مثل فيروسات الكبد أو نقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى عدم وجود أمراض دم أو مشكلات صحية خطيرة بالقلب أو الرئة أو الكبد أو الكلى.

كم مرة يمكن التبرع بالدم؟
وأشار إلى أن التبرع بالدم الكامل يجب أن يفصل بينه وبين التبرع التالي فترة لا تقل عن شهرين، حتى يتمكن الجسم من تعويض مكونات الدم والحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الطبيعية، وتجنب الإصابة بالأنيميا أو الإرهاق الناتج عن التبرع المتكرر.

فوائد صحية للتبرع بالدم
ولفت أستاذ أمراض الدم إلى أن التبرع بالدم لا يقتصر على مساعدة الآخرين فقط، بل يحقق فوائد صحية للمتبرع نفسه، من بينها المساهمة في تقليل لزوجة الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة المدخنين الذين ترتفع لديهم مستويات الهيموجلوبين، كما يساعد في خفض مخزون الحديد الزائد لدى بعض الحالات، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

فحوصات ضرورية قبل التبرع
وأوضح أن مراكز التبرع تجري مجموعة من الفحوصات الأساسية قبل السماح بالتبرع، تشمل قياس ضغط الدم ودرجة الحرارة، والتأكد من عدم الإصابة بفيروسات الكبد أو الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مراجعة التاريخ المرضي للمتبرع والتأكد من عدم خضوعه مؤخرًا لإجراءات مثل خلع الأسنان أو الوشم أو بعض التدخلات التي قد تؤثر على سلامة التبرع.

حقيقة الشائعات المرتبطة بالتبرع بالدم
ونفى الدكتور محمد فطين العديد من المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول التبرع بالدم، مؤكدًا أن التبرع لا يسبب الإصابة بالأمراض، ولا يؤدي إلى ضعف مستمر أو إرهاق لأيام كما يعتقد البعض. وأضاف أن عملية التبرع تستغرق ما بين 8 و12 دقيقة فقط، وأن الشعور بالأمان بعد التبرع يعتمد على شرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط جيد من الراحة قبل التبرع.

https://web.facebook.com/reel/27680510321586177 

اليوم العالمي للتبرع بالدم الفوائد والشروط أمراض الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

حسين فهمي

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

عصير القصب

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

فوائد الحلبة للنساء

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد