في اليوم العالمي للتبرع.. أستاذ أمراض دم يوضح الفوائد الصحية والشروط ويكشف حقيقة المخاوف الشائعة

أكد الدكتور محمد فطين، أستاذ مساعد أمراض الدم بطب قصر العيني، أن اليوم العالمي للتبرع بالدم يوافق ذكرى ميلاد العالم كارل لاندشتاينر، مكتشف فصائل الدم والحاصل على جائزة نوبل عام 1930. وأوضح أن هذه المناسبة تهدف إلى توجيه الشكر للمتبرعين الذين يساهمون في إنقاذ حياة المرضى من خلال عمل تطوعي بالغ الأهمية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم.

من يحق له التبرع بالدم؟

وأوضح فطين أن التبرع بالدم يتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية، أبرزها أن يكون عمر المتبرع أكثر من 18 عامًا، وألا يقل وزنه عن 50 كيلوغرامًا، وأن يتمتع بصحة جيدة دون الإصابة بأمراض مزمنة أو معدية مثل فيروسات الكبد أو نقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى عدم وجود أمراض دم أو مشكلات صحية خطيرة بالقلب أو الرئة أو الكبد أو الكلى.

كم مرة يمكن التبرع بالدم؟

وأشار إلى أن التبرع بالدم الكامل يجب أن يفصل بينه وبين التبرع التالي فترة لا تقل عن شهرين، حتى يتمكن الجسم من تعويض مكونات الدم والحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الطبيعية، وتجنب الإصابة بالأنيميا أو الإرهاق الناتج عن التبرع المتكرر.

فوائد صحية للتبرع بالدم

ولفت أستاذ أمراض الدم إلى أن التبرع بالدم لا يقتصر على مساعدة الآخرين فقط، بل يحقق فوائد صحية للمتبرع نفسه، من بينها المساهمة في تقليل لزوجة الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة المدخنين الذين ترتفع لديهم مستويات الهيموجلوبين، كما يساعد في خفض مخزون الحديد الزائد لدى بعض الحالات، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

فحوصات ضرورية قبل التبرع

وأوضح أن مراكز التبرع تجري مجموعة من الفحوصات الأساسية قبل السماح بالتبرع، تشمل قياس ضغط الدم ودرجة الحرارة، والتأكد من عدم الإصابة بفيروسات الكبد أو الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مراجعة التاريخ المرضي للمتبرع والتأكد من عدم خضوعه مؤخرًا لإجراءات مثل خلع الأسنان أو الوشم أو بعض التدخلات التي قد تؤثر على سلامة التبرع.

حقيقة الشائعات المرتبطة بالتبرع بالدم

ونفى الدكتور محمد فطين العديد من المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول التبرع بالدم، مؤكدًا أن التبرع لا يسبب الإصابة بالأمراض، ولا يؤدي إلى ضعف مستمر أو إرهاق لأيام كما يعتقد البعض. وأضاف أن عملية التبرع تستغرق ما بين 8 و12 دقيقة فقط، وأن الشعور بالأمان بعد التبرع يعتمد على شرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط جيد من الراحة قبل التبرع.

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