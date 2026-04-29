خالد جاد الله: أزمة الأهلي «هجومية» .. وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأزمة الرئيسية التي يعاني منها الفريق حاليًا تعود إلى ضعف الأداء الهجومي وسوء إدارة المباريات من الجهاز الفني.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "الأهلي بيعاني بسبب وجود مدير فني غير قادر على إيجاد حلول هجومية، لأن مش أي مدرب يقدر يشتغل بشكل هجومي كويس، والدفاع أسهل، لكن الأهم هو خلق المساحات بتحركات بدون كرة وعمل خلخلة لدفاعات المنافس".

وأضاف: "توروب بيقف على الخط من غير ما يتدخل أو يتكلم مع اللاعبين، وما عندوش قراءة جيدة للمباريات، وتغييراته أثناء المباراة ضعيفة جدًا، وبيكتفي بالمشاهدة".

وتابع: "لاعبو الأهلي، خاصة الكبار، مفتقدين للحلول الفردية، ومحدش بيجرب التسديد من خارج منطقة الجزاء أو يراوغ ويخلق فرصة بنفسه".

وواصل: "جمهور الأهلي في مباراة الزمالك هيكون في أفضل حالاته، وهيشجع الكيان مش الأفراد، واللي بيطالب بالمقاطعة مش فاهم قيمة النادي".

وأشار إلى: "الأفضل مشاركة محمد الشناوي في القمة، لأنه له دور كبير داخل غرفة الملابس في السيطرة على اللاعبين واحتوائهم، رغم الانتقادات الإعلامية الأخيرة".

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس واعد ويحتاج للوقت والخبرة، وكان ممكن أداء الأهلي يختلف أمام بيراميدز لو الشناوي شارك".

واستكمل: "أفضل مشاركة زيزو في مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد هاني، لأنه يمتاز بالسرعة والمجهود، على أن يقود طاهر محمد طاهر الهجوم، وخلفه حسين الشحات وتريزيجيه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة".