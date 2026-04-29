هل يقترب الأهلي من صفقة مثيرة؟ البرتغالي جوميز في الصورة والفتح يلتزم الصمت

في الوقت الذي يعيش فيه الأهلي واحدًا من أكثر مواسمه اضطرابًا في السنوات الأخيرة بدأت ملامح مشروع فني جديد تتشكل داخل القلعة الحمراء وسط أنباء متزايدة تربط النادي بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي في خطوة قد تحمل الكثير من الجدل بالنظر إلى ماضيه مع الزمالك.

التصريحات الصادرة عن رئيس نادي الفتح المهندس منصور العفالق لم تحمل نفيًا قاطعًا بقدر ما عكست حالة من الحذر إذ أكد أن ناديه لا علاقة له بأي مفاوضات بين الأهلي وجوميز وهي صيغة تقرأ في الوسط الكروي على أنها ترك الباب مواربًا أمام احتمالات الرحيل.

وشدد العفالق في الوقت نفسه على قوة العلاقة مع المدرب البرتغالي وثقة الإدارة في قدراته دون أن يحسم مسألة استمراره خاصة مع ارتباط ذلك بميزانية الموسم الجديد ما يعزز فرضية أن بقاء جوميز ليس مضمونًا.

البحث عن مدرب يعرف الطريق

تحركات الأهلي لا يمكن فصلها عن حالة الإخفاق التي يعيشها الفريق هذا الموسم مع تراجع فرصه في التتويج محليًا بل وتهديد حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وفي ظل اقتراب نهاية حقبة المدرب الدنماركي ييس توروب تبدو إدارة الأهلي في حاجة إلى مدرب يمتلك خبرات سابقة في الكرة المصرية وقادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية وهو ما يتوفر في جوميز.

جوميز ورقة الخبرة المصرية

المدرب البرتغالي ليس اسمًا غريبًا على الساحة المصرية فقد سبق له قيادة الزمالك لتحقيق لقبين مهمين ما يمنحه أفضلية نسبية مقارنة بمدربين أجانب آخرين.

هذا العامل تحديدًا قد يكون حاسمًا في تفكير الأهلي الذي عانى في فترات سابقة مع مدربين احتاجوا وقتًا طويلًا لفهم طبيعة المنافسة المحلية وهو رفاهية لم تعد متاحة حاليًا.

مفارقة الانتقال من الزمالك إلى الأهلي

التعاقد المحتمل مع مدرب سبق له النجاح مع الزمالك يفتح بابًا واسعًا للجدل خاصة في ظل حساسية العلاقة بين الناديين.

لكن من الناحية الاحترافية لم يعد هذا الأمر مستبعدًا في كرة القدم الحديثة خصوصًا إذا كانت الإدارة تبحث عن حل سريع وفعّال.

أرقام جوميز مع الفتح ؟

رغم أن نتائج الفتح هذا الموسم تبدو متواضعة باحتلاله مركزًا متأخرًا في دوري روشن فإن جوميز نجح سابقًا في إنقاذ الفريق من الهبوط وهو ما يعكس قدرته على العمل تحت الضغط وهي ميزة تتوافق مع طبيعة المرحلة داخل الأهلي.

وحتى الآن لا توجد خطوة رسمية معلنة من جانب الأهلي لكن تزامن عدة مؤشرات منها غياب النفي من الفتح وحاجة الأهلي لتغيير فني وتوافر مدرب بخبرة محلية وهو يجعل من سيناريو التعاقد مع جوميز أقرب للمنطق من مجرد شائعة.