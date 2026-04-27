مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، مفاجأة بشأن مستقبل الجهاز الفني داخل الأهلي، منوهاً أن إدارة النادي لا تجري أي مفاوضات حاليًا مع مدربين جدد.

وقال شوبير ، عبر تصريحات إذاعية: "أن الأهلي لن يفتح ملف التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القرار سيتم حسمه عقب نهاية منافسات الدوري المصري، وفقًا لنتائج الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع: "الأهلي مبيتفاوضش مع أي مدرب دلوقتي، والوقت المناسب لبدء المفاوضات هيكون بعد نهاية الدوري"، مضيفًا أن هناك سيناريو قد يغير كل الحسابات داخل القلعة الحمراء".

وأضاف: " أن استمرار المدير الفني الحالي، توروب، وارد بقوة في حال نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المتبقية، قائلًا: “ممكن جدًا المدرب يكمل لو كسب الأربع ماتشات الجايين والفريق رجع لمستواه وحقق الدوري، ليه لأ؟”.

وأشار إلى أن تقييم الجهاز الفني سيعتمد بشكل أساسي على الأداء والنتائج، خاصة في ظل رغبة الإدارة في استقرار الفريق فنيًا، دون التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على مسار الفريق.

واختتم شوبير : " بأن خسارة لقب الدوري قد تدفع إدارة الأهلي للتحرك سريعًا وفتح باب التفاوض مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، في ظل الضغوط الجماهيرية الكبيرة لتحقيق البطولات".