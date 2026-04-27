تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج
جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
وفاة 3 وإصابة 10 أشخاص..سيارة تطيح بالمواطنين أعلى دائري الوراق
بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد ..عبر هذا الرابط
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا سبب فشل جولة المفاوضات الأولى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معركة التفاصيل الصغيرة.. كيف تحسم الجزئيات قمة الأهلي وبيراميدز في سباق اللقب؟

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

في لحظة تبدو فيها كل نقطة أثمن من الذهب.. يخوض الأهلي مواجهة مصيرية أمام بيراميدز مساء اليوم في قمة الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز في لقاء لا يحتمل الأخطاء ولا يعترف إلا بمن يجيد التعامل مع التفاصيل الصغيرة.

تأتي المباراة التي تُقام على استاد القاهرة الدولي في توقيت بالغ الحساسية حيث يتساوى الفريقان في الرصيد بـ44 نقطة خلف المتصدر الزمالك صاحب الـ49 نقطة قبل أربع جولات فقط من النهاية ما يجعلها مواجهة مباشرة على البقاء في السباق.

الذاكرة لا تزال حاضرة داخل معسكر الأهلي حيث تلقى الفريق هزيمة مؤلمة في الدور الأول أمام بيراميدز بهدفين دون رد في مباراة كشفت العديد من الثغرات خاصة على مستوى الفاعلية الهجومية والتحولات الدفاعية.

ويدخل اليوم الأهلي المواجهة بشعار عدم تكرار السيناريو خاصة أن الظروف تبدو متشابهة إلى حد كبير مع غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز كما حدث في اللقاء السابق.

لكن المفارقة أن تلك الغيابات لم تمنع الفريق السماوي من تقديم أداء منظم وفعال ما يفرض على الأهلي التعامل بحذر أكبر.

أزمة الأهلي.. الهجوم تحت المجهر

أبرز ما يشغل الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب هو الجانب الهجومي الذي عانى من تراجع ملحوظ في الفترات الأخيرة.

التدريبات الأخيرة شهدت تركيزًا مكثفًا على تطوير الفاعلية أمام المرمى وهو ما ظهر في تجربة ودية خاضها الفريق أمام نادي زد سعى من خلالها المدرب لاختبار حلول هجومية جديدة.

ومن بين أبرز هذه الحلول التفكير في الدفع بـطاهر محمد طاهر كمهاجم صريح إلى جانب الاعتماد على السرعات في الأطراف خاصة عبر محمود حسن تريزيغيه وأحمد سيد زيزو لخلق مساحات وضرب التكتلات الدفاعية مبكرًا.

الفكرة الأساسية واضحة: تسجيل هدف مبكر يغيّر إيقاع المباراة ويفرض أسلوب الأهلي.

خطورة رغم الغيابات

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز المباراة وهو يعاني من غيابات مؤثرة تشمل عناصر أساسية في الدفاع والهجوم لكن ذلك لا يقلل من خطورته.

الفريق يتميز بقدرته العالية على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم وهي نقطة قد تشكل كابوسًا للأهلي إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

ويمتلك بيراميدز أدوات فعالة في هذا الجانب أبرزها تحركات فيستون ماييلي إلى جانب سرعة عودة الفاخوري ودور ناصر ماهر ووليد الكرتي في نقل الكرة بسرعة من وسط الملعب إلى الهجوم.

معركة المساحات ومفتاح الفوز

إذا كان هناك عنوان تكتيكي واضح للمباراة فهو إدارة المساحات فالأهلي مطالب بعدم الاندفاع الهجومي غير المحسوب حتى لا يترك مساحات خلف دفاعه بينما سيحاول بيراميدز استغلال أي تقدم للأحمر لتنفيذ هجمات مرتدة سريعة.

في المقابل يحتاج الأهلي إلى تنويع أساليبه الهجومية وعدم الاعتماد فقط على الاختراق من الأطراف لتفادي الوقوع في فخ التنظيم الدفاعي للمنافس.

الضغط النفسي

بعيدًا عن الخطط والأسماء تلعب الحالة النفسية دورًا حاسما في مثل هذه المباريات ويدخل الأهلي تحت ضغط ضرورة الفوز لمواصلة المنافسة بينما يمتلك بيراميدز دافعًا مضاعفًا لتأكيد تفوقه وتكرار سيناريو الدور الأول.

وفي ظل هذا الضغط قد تكون الأخطاء الفردية أو لحظات التركيز الفارق الحقيقي بين الفريقين.

90 دقيقة ترسم ملامح البطل

المباراة لا تمنح الفائز ثلاث نقاط فقط بل قد تعيد رسم خريطة المنافسة بالكامل ففوز الأهلي يعني اشتعال الصراع وتقليص الفارق مع القمة بينما يمنح الانتصار لبيراميدز دفعة قوية للاستمرار في مطاردة اللقب.

أما التعادل فقد يكون النتيجة التي يتمناها الزمالك المتربص بأي تعثر من منافسيه.

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

ترشيحاتنا

ترامب يعقد اجتماعا طارئا اليوم في غرفة العمليات| وتحرك عاجل نحو إيران يشعل الترقب

ترامب يعقد اجتماعا طارئا اليوم في غرفة العمليات| وتحرك عاجل نحو إيران يشعل الترقب

الحكم الألماني دانيال شلاجر

اشتهر بالبطاقات الحمراء .. من هو الألماني دانيال شلاجر حكم قمة الأهلي وبيراميدز ؟

السباح بلال

من مأساة يوسف إلى إنقاذ بلال.. تكرار حوادث الغرق داخل الأندية

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد