اللقاء رقم 20.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع بيراميدز في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي.

اللقاء يحمل الرقم 20 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة، سبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز باسمه القديم «الأسيوطي»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 30 أغسطس 2025، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين للاشئ. وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية ووسام أبو علي برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.