قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية وبيعها للأجانب للجنايات.. وهذه عقوبة الجريمة
عدم اختصاص جنح العجوزة بنظر اتهام عمرو أديب بسب مرتضي منصور
تخفيضات على الأدوية والخدمات الطبية.. تحرك عاجل لدعم أصحاب المعاشات
جهات غير معلومة تسيطر على سفينة شحن بسواحل الصومال
أدت لضحايا منهم وزير الدفاع..مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي
إصابات وغيابات وسيدة علي الـ var.. أبرز 13 معلومة عن مباراة الأهلي وبيراميدز
تحذير رسمي.. القومي للأورام يكشف عن علاجات وهمية للسرطان تسبب الموت
جرين شرم.. مشروع يحويل شرم الشيخ لـ أكبر مدينة خضراء في مصر| فيديو
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. وصلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي اليوم
بعد ما وصل 50 جنيه.. انخفاض سعر كيلو الطماطم 20 جنيه بعد زيادة المعروض
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية لنهاية الأسبوع.. فيديو
ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع اللقب.. ترتيب جدول الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز
القسم الرياضي

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا في ظل الصراع المشتعل على اللقب. 

وتُقام المباراة على أرضية استاد الدفاع الجوي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على ترتيب القمة.

صراع النقاط يشتعل بين الكبار

تكتسب هذه المواجهة أهمية مضاعفة، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب. 

يحتل الأهلي وبيراميدز المركزين الثاني والثالث برصيد 44 نقطة لكل فريق، بعد خوض 22 مباراة، بينما يتصدر نادي الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة. 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر، في حين يطمح بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على اللقب.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تقديم أداء قوي في مرحلة التتويج، حيث نجح في تحقيق فوز وتعادل، مما يعكس استقراره الفني.

في المقابل، يعاني بيراميدز من تذبذب النتائج، بعدما اكتفى بتعادل وتعرض لخسارة، وهو ما يزيد من الضغوط على الفريق قبل هذه المواجهة المرتقبة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

مجموعة المنافسة على لقب الدوري     

  1. الزمالك: 49 نقطة
  2. بيراميدز: 44 نقطة
  3. الأهلي: 44 نقطة
  4. سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة
  5. إنبي: 35 نقطة
  6. المصري البورسعيدي: 34 نقطة
  7. سموحة: 31 نقطة
الأهلي بيراميدز الدوري ييس توروب الزمالك انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

لقاء بيراميدز والأهلي

أحمد شوبير يكشف عن مفاجآت بيراميدز في مواجهة الأهلي| تفاصيل

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

ترشيحاتنا

محكمة

اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها

إنقلاب سيارة ملاكي

إصابة شخصين في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

ارشيفية

حريق في 4 محلات بإمبابة

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد