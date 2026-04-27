شوبير يحذر اللاعبين من حكم مباراة الأهلي و بيراميدز

حذر الإعلامي أحمد شوبير لاعبي القلعة الحمراء وبيراميدز من حكم مباراة اليوم .

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لاعبي الأهلي وبيراميدز عليهم الحذر غدا من حكم المباراة لإنه كثير الإنذارات جداً، يعني آخر مباراة بس مطلع 8 إنذارات، وآخر 6 مباريات مطلع 31 إنذار!!".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجآت في صفوف فريقي بيراميدز والأهلي قبل اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير خلال تقديم برنامج الناظر أن قائمة بيراميدز ستشهد تواجد عدد من الأسماء البارزة، على رأسهم أسامة جلال، إلى جانب وليد الكرتي ومحمود مرعي، بالإضافة إلى ضم ثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي سيجري تغييرات عديدة في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الغد، في خطوة قد تعكس رغبة الجهاز الفني في إراحة بعض العناصر أو منح الفرصة لوجوه جديدة.