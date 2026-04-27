قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قمة نارية بين الأهلي وبيراميدز في سباق الدوري

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا في ظل الصراع المشتعل على اللقب. 

وتُقام المباراة على أرضية استاد الدفاع الجوي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على ترتيب القمة.

صراع النقاط يشتعل بين الكبار

تكتسب هذه المواجهة أهمية مضاعفة، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب. 

يحتل الأهلي وبيراميدز المركزين الثاني والثالث برصيد 44 نقطة لكل فريق، بعد خوض 22 مباراة، بينما يتصدر نادي الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر، في حين يطمح بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على اللقب.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تقديم أداء قوي في مرحلة التتويج، حيث نجح في تحقيق فوز وتعادل، مما يعكس استقراره الفني. في المقابل، يعاني بيراميدز من تذبذب النتائج، بعدما اكتفى بتعادل وتعرض لخسارة، وهو ما يزيد من الضغوط على الفريق قبل هذه المواجهة المرتقبة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

مواجهة قد تحسم ملامح اللقب

تمثل هذه المباراة نقطة تحول في مشوار المنافسة، حيث قد تسهم نتيجتها في إعادة ترتيب أوراق القمة، سواء بتقليص الفارق مع الزمالك أو إشعال الصراع بشكل أكبر في الجولات المتبقية من الموسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

