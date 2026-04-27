ملامح تشكيل الأهلي وبيراميدز في القمة المرتقبة

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن ملامح تشكيل الأهلي أمام بيراميدز أصبحت شبه واضحة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يميل بنسبة كبيرة للاعتماد على طاهر محمد طاهر في خط الهجوم.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللاعب بات خيارًا مفضلًا في المباريات الأخيرة، خاصة مع مشاركته كبديل وتأثيره الواضح في الدقائق الحاسمة، وهو ما يجعله الأقرب لقيادة الهجوم بدلًا من محمد شريف أو مروان عثمان.

أشار إلى أن التشكيل المتوقع للأهلي قد يكون كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - كوكا

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو

وفيما يخص بيراميدز، أشار إلى أن الفريق يستعد هو الآخر بتشكيل متوازن، ومن المتوقع أن يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - حامد حمدان - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - ناصر ماهر

خط الهجوم: زيكو - فيستون ماييلي - زلاكا

اختتم أضا تصريحاته مؤكدًا أن المواجهة ستكون قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين.