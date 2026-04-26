الزمالك بقمة الدوري.. ترتيب مجموعة التتويج قبل صدام الأهلي وبيراميدز

دخلت بطولة الدوري المصري مراحلها الأخيرة إذ يشهد الوسط الكروي صراع مشتعل بين المنافسين من أجل تحقيق لقب الدوري لموسم 2025 -2026.

ويحمل لقاء الأهلي ضد نظيره بيراميدز في الثامنة مساء غد على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة أهمية خاصة إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط ويحتل الفريق السماوي المركز الثاني برصيد 44 نقطة ويليه الأهلي بنفس عدد النقاط.

ويتربع الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعدما حقق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثاية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الزمالك 49 نقطة من مباراتين

بيراميدز 44 نقطة من مباراتين

الأهلي 44 نقطة من مباراتين

سيراميكا كليوباترا 43 نقطة

انبي 35 نقطة من 3 مباريات

المصري البورسعيدي 34 نقطة

سموحة 31 نقطة