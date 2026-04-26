الأوراق الرابحة لـ الأهلي وبيراميدز في صراع حسم المنافسة على الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بنادي بيراميدز، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عناصر الحسم في الأهلي

تأتي أبرز أوراق الأهلي في حراسة المرمى عبر مصطفى شوبير، الذي أثبت كفاءة كبيرة في المباريات الأخيرة، ونجح في فرض نفسه كخيار موثوق، خاصة في المواجهات الكبرى التي تحتاج إلى تركيز وثبات.

وفي الدفاع، يمثل الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي عنصر الأمان، بفضل القوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات العرضية، إلى جانب خبرة محمد هاني في الجبهة اليمنى.

وفي خط الوسط، يعد الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور من أهم نقاط القوة، لجمعهم بين الصلابة الدفاعية والقدرة على بناء اللعب، مع امتلاك عاشور ميزة التسديد وصناعة الفارق في الثلث الأخير.

وفي الخط الأمامي، يراهن الأهلي على مهارات أحمد مصطفي السيد “زيزو” وسرعة محمود حسن “تريزيجيه”، إلى جانب تحركات إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ما يمنح الفريق حلولا هجومية متنوعة قادرة على اختراق دفاعات بيراميدز.

عناصر الحسم في بيراميدز

واستقر الكرواتي يورتشيتش علي الاستعانة بخدمات المغربي وليد الكرتي عقب تعافيه من الإصابة لاسيما وأنه يمتلك القدرات الهجومية أمام المنافس.

فيما يعتمد مدرب بيراميدز علي المغربي محمد الشيبي نجم الفريق السماوي في ظل تألقه في ‘إرسال التمريرات الخطيرة داخل الصندوق وتميزه في المساندة الهجومية لزملائه فى الخط الأمامي.

كما يعتمد يورتشيتش علي الكونغولي فيستون ماييلي رأس الحربة المميز إلي جانب الأردني عودة الفاخوري الموهبة الشابة المميزة في تهديد دفاعات النادي الأهلي ومحاولة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الدانماركي ييس توروب مدرب القلعة الحمراء.