قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
الغنيمي يدعو لربط مراكز الشباب بسوق العمل عبر دورات البرمجة واللغات والمسرح
غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأوراق الرابحة لـ الأهلي وبيراميدز في صراع حسم المنافسة على الدوري

حسن العمدة   -  
محمد سمير

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بنادي بيراميدز، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عناصر الحسم في الأهلي

تأتي أبرز أوراق الأهلي في حراسة المرمى عبر مصطفى شوبير، الذي أثبت كفاءة كبيرة في المباريات الأخيرة، ونجح في فرض نفسه كخيار موثوق، خاصة في المواجهات الكبرى التي تحتاج إلى تركيز وثبات.

وفي الدفاع، يمثل الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي عنصر الأمان، بفضل القوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات العرضية، إلى جانب خبرة محمد هاني في الجبهة اليمنى.

وفي خط الوسط، يعد الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور من أهم نقاط القوة، لجمعهم بين الصلابة الدفاعية والقدرة على بناء اللعب، مع امتلاك عاشور ميزة التسديد وصناعة الفارق في الثلث الأخير.

وفي الخط الأمامي، يراهن الأهلي على مهارات أحمد مصطفي السيد “زيزو” وسرعة محمود حسن “تريزيجيه”، إلى جانب تحركات إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ما يمنح الفريق حلولا هجومية متنوعة قادرة على اختراق دفاعات بيراميدز.

عناصر الحسم في بيراميدز

واستقر الكرواتي يورتشيتش علي الاستعانة بخدمات المغربي وليد الكرتي عقب تعافيه من الإصابة لاسيما وأنه يمتلك القدرات الهجومية أمام المنافس.

فيما يعتمد مدرب بيراميدز علي المغربي محمد الشيبي نجم الفريق السماوي في ظل تألقه في ‘إرسال التمريرات الخطيرة داخل الصندوق وتميزه في المساندة الهجومية لزملائه فى الخط الأمامي.

كما يعتمد يورتشيتش علي الكونغولي فيستون ماييلي رأس الحربة المميز إلي جانب الأردني عودة الفاخوري الموهبة الشابة المميزة في تهديد دفاعات النادي الأهلي ومحاولة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الدانماركي ييس توروب مدرب القلعة الحمراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

جانب من المسيرة بسوهاج

أعلام مصر تزين مسيرة وطنية يتقدمها محافظ سوهاج ورئيس الجامعة احتفالًا بتحرير سيناء

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يطرح فرصًا استثمارية لإقامة مستشفيات ومراكز طبية بمغاغة ومطاي وديرمواس

صحة الشرقية

الفرق الطبية المشاركة فى القوافل العلاجية بالشرقية الأعلى تقييماً على مستوى الجمهورية

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد