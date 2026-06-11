استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

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استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، جراء عدوان إسرائيلي على مخيم النصيرات، وحي الزيتون، وبلدة بيت لاهيا بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية -وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال لشقة سكنية مقابل المخيم المصري، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفة أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح جراء انفجار طائرة مُسيّرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر الفلسطينية، إلى إصابة سيدة بجروح خطيرة برصاص مسيرة للاحتلال في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.