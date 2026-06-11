جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إصابة ضابط بجروح خطيرة وضابط صف بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال نشاط ميداني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، إنه جرى إخلاء المصابين لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات العسكرية تحقيقاً في ملابسات الحادث.

وفي التفاصيل ذكرت القناة السابعة العبرية "خلال نشاط عملياتي في جنين، أن ضابطا إسرائيليا أصيب بجروح خطرة بعد انفجار عبوة في جنين، كما أصيب جندي آخر بجروح خفيفة"، مضيفة ان "القوة كانت في دورية داخل المخيم في إطار التخطيط لإقامة معسكر دائم في مخيم جنين.

و رصدت القوة وجود العبوة الناسفة في المكان، لكنها انفجرت خلال ثوان بعد رصدها من القوة، ولا يزال التحقيق مستمراً، وهناك ادعاء بأن الضابط لمس العبوة الناسفة".