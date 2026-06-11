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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العملات الآسيوية تتحرك في نطاقات ضيقة.. والدولار يستقر عالميًا

العملات الآسيوية تتحرك في نطاقات ضيقة والدولار يستقر مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية
العملات الآسيوية تتحرك في نطاقات ضيقة والدولار يستقر مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية
أ ش أ

تداولت معظم العملات الآسيوية ضمن نطاقات ضيقة اليوم /الخميس/، في حين حافظ الدولار الأمريكي على استقراره إلى حد كبير مع تقييم المستثمرين لتداعيات الضربات الأمريكية الجديدة على إيران، وبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، وانعكاساتها على توجهات السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستوى 100 نقطة محافظًا على مكاسبه الأخيرة بالقرب من أعلى مستوى له خلال شهرين؛ بحسب ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وظلت شهية المخاطرة ضعيفة بعد أن نفذت القوات الأمريكية ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية خلال الليل، ما دفع طهران إلى إعلان وقف حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن الطاقة في العالم.

وأدى هذا التصعيد إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وأبقى المتداولين في حالة حذر عبر أسواق العملات.

واستقر زوج الدولار مقابل الين الياباني إلى حد كبير عند 160.52 ين، ليبقى فوق مستوى 160 ين، وهو المستوى الذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في السوق خلال أبريل.

ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة النقدية المرتقب لبنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسات أسعار الفائدة إلى 1.0% مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي.

وقال بنك اليابان إن المحافظ كازو أويدا نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، ولن يتمكن من حضور اجتماع 15 و16 يونيو.

وفي أماكن أخرى، استقر زوج الدولار مقابل اليوان الصيني المتداول داخل الصين، بينما ارتفع زوج الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.2%.

كما ارتفع زوج الدولار مقابل الروبية الهندية بنسبة 0.2%، في حين لم يشهد زوج الدولار مقابل الدولار السنغافوري تغيرًا يذكر.

وظل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستقرًا إلى حد كبير.

وأظهرت البيانات الصادرة امس الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تسارعت خلال مايو، مما عزز التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت أسعار المستهلكين الرئيسية بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بتفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 0.4% في أبريل.

وقال محللون في مذكرة: «في حين ارتفع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة نتيجة الزيادات الحادة في أسعار البنزين وتذاكر الطيران، فإن المكونات الأخرى كانت أكثر استقرارًا، ما أدى إلى قراءة أقل من المتوقع للتضخم الأساسي».

وأضاف المحللون: «من المرجح أن يتراجع معدل التضخم خلال يونيو نتيجة انخفاض أسعار البنزين، إلا أن التضخم لا يزال عرضة للتقلبات المستمرة في تكاليف الطاقة».

ويتوقع المشاركون في السوق تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن آفاق التضخم والمسار المحتمل للسياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

العملات الآسيوية الدولار الأمريكي تداعيات الضربات الأمريكية الجديدة على إيران التضخم الأمريكية

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