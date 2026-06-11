الصندوق العربي للمعونة يشارك في إطلاق برنامج سفراء المياه الأفارقة

شارك السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والمدير العام للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، في مراسم إطلاق برنامج "سفراء المياه الأفارقة”، الذي نظمه المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية، يوم 11 يونيو 2026، عبر منصة “زوم”، تحت إشراف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من الدول العربية والأفريقية.

وجاءت الفعالية بمشاركة السفير مصطفى خميس ممثل وزارة الخارجية المصرية، والدكتورة سلوى محمود أبو العلا مدير المركز الإقليمي للتدريب ودراسات المياه، والدكتور أحمد المقص رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي للزراعة، إلى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء في قطاع المياه.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، نقل السفير لعجوزي تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى المشاركين، مؤكداً اهتمام الجامعة العربية بدعم المبادرات الإقليمية التي تستهدف تعزيز التعاون وبناء القدرات البشرية في المجالات التنموية الحيوية، وفي مقدمتها إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية والأفريقية.

إطلاق برنامج سفراء المياه الأفارقة

وأشار إلى أن قضية الأمن المائي باتت تمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدول العربية في ظل تداعيات التغيرات المناخية المتسارعة، والنمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب على الموارد المائية، وهو ما يفرض ضرورة تبني مقاربات شاملة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تمتد إلى الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة القادرة على ابتكار حلول مستدامة.

كما شدد على أهمية تطوير القدرات الفنية والعلمية وبناء جيل جديد من الخبراء المتخصصين في إدارة الموارد المائية، القادرين على مواجهة التحديات المعقدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري المصرية والمركز الإقليمي للتدريب ودراسات المياه في دعم التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعارف، مشيراً إلى دورهما في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الكوادر العربية والأفريقية وتأهيلها فنياً ومهنياً.

وأكد أن برنامج “سفراء المياه الأفارقة” يمثل مبادرة نوعية ورائدة تهدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين الشباب والباحثين والممارسين في قطاع المياه، بما يدعم الجهود الرامية إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز التكامل العربي الإفريقي في هذا المجال.

واستعرض كذلك الدور الذي يقوم به الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية في دعم برامج التدريب وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات الفنية في عدد من الدول الإفريقية، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير لعجوزي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمشاركين في البرنامج، مؤكداً ثقته في أن يسهم “سفراء المياه الأفارقة” في إعداد جيل جديد من الشباب القادر على قيادة جهود مستقبلية فعالة في مجال الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.