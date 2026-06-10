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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية: التنوع الثقافي ثروة إنسانية والحوار طريق السلام

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الحوار كوسيلة أساسية لتعزيز التفاهم المتبادل والعيش المشترك، وترسيخ قيم التسامح والسلام والاحترام والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، والتي تستدعي تعزيز جسور التواصل والتقارب بين الحضارات لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب وسوء الفهم والتمييز العنصري.

جاء ذلك بمناسبة إحياء العالم، اليوم 10 يونيو، "اليوم الدولي للحوار بين الحضارات"، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (A/RES/78/286) الصادر في 7 يونيو 2024، والذي نص على اعتبار جميع الإنجازات الحضارية إرثاً مشتركاً للبشرية.

 وأكد أهمية احترام التنوع الحضاري وتعزيز الحوار باعتباره أداة رئيسية لصون السلام العالمي ودعم التنمية المشتركة وتحسين رفاه الإنسان.

اليوم الدولي للحوار بين الحضارات

وأوضحت الجامعة العربية، أن الحوار يمثل إحدى الركائز الأساسية لنشر المعرفة وتعزيز الوعي الجمعي وقبول الآخر، كما يشكل أداة مهمة للتعاون في مواجهة التحديات العالمية والقضايا المشتركة التي تهم الإنسانية جمعاء، من خلال ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة والتعايش السلمي والتعددية الثقافية.

وجددت الجامعة، في هذه المناسبة، التأكيد على أهمية دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، ولا سيما البرامج الموجهة للشباب، بما يسهم في بناء أجيال أكثر قدرة على التفاهم والتواصل وتقبل الآخر، ويساعد على ترسيخ قيم التسامح والسلام والازدهار.

كما شددت على أهمية بناء مجتمعات أكثر انفتاحاً وتسامحاً وتقبلاً للتنوع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن والاستقرار، مؤكدة أن التنوع الثقافي والحضاري يمثل مصدر ثراء إنسانياً وركيزة أساسية للتنمية والازدهار.
عنوان مقترح: جامعة الدول العربية: الحوار بين الحضارات ركيزة للسلام والتنمية ومواجهة خطاب الكراهية.

جامعة الدول العربية الحوار بين الحضارات اليوم الدولي للحوار بين الحضارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجامعة العربية التنوع الحضاري الأمم المتحدة

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