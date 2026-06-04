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منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية: اهتمام كبير بالابتكار وريادة الأعمال كونه أساس التنمية

منتدى الابتكار والاستثمار
منتدى الابتكار والاستثمار
الديب أبوعلي

أكد السفير علي المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الدول العربية تولي اهتماما كبيرا بالابتكار وريادة الأعمال لكونه اليوم ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولما له أيضا من دور هام وأساسي لدعم الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب المنطقة العربية.

منتدى الابتكار والاستثمار 

وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار "Innovest Forum 2026"، الذي يعد أحد أبرز المنصات الإقليمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة العربية، ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وتستضيف الأمانة العامة الملتقى، وسط مشاركة عربية وأفريقية متميزة تضم نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات ومؤسسات معنية بدعم بيئة الابتكار والشركات الناشئة.

وأضاف السفير المالكي، أن القائمين على المؤتمر يتطلعون إلى أن يكون فرصة هامة لمناقشة كافة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتسارعة التي تمر بها المنطقة.

الجامعة العربية الأمانة العامة منتدى الابتكار والاستثمار السفير علي المالكي

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