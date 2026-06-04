قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.. كارثة بيئية تلتهم غزة بسبب عدوان الاحتلال
إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان
إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة
الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد
محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية
منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
ثقافية الصحفيين تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم برشامة
ارتفاع البانيه مجدداً.. أسعار الفراخ اليوم بكام؟
بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية
معلم لغة عربية: امتحان اعدادية الجيزة في مستوى الطالب "اللي مفتحش كتاب"
شاهد .. هدوء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تستضيف الملتقى التحضيري لمنتدى الابتكار والاستثمار 2026

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

انطلقت فعاليات الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار "Innovest Forum 2026"، الذي يعد أحد أبرز المنصات الإقليمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة العربية.

وتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات الملتقى، وسط مشاركة عربية وأفريقية متميزة تضم نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات ومؤسسات معنية بدعم بيئة الابتكار والشركات الناشئة.

ويشهد المنتدى مشاركة وزارة الاستثمار، في خطوة تعكس أهمية الحدث ودوره المتنامي في تعزيز منظومة الابتكار والاستثمار على المستوى الإقليمي، كما يُقام اللقاء الافتتاحي للنسخة الجديدة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برعاية مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة.

منتدى الابتكار والاستثمار

وأكد المنظمون، أن المنتدى يواصل البناء على النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث شهدت النسخة الرابعة حضورًا واسعًا وتفاعلًا إعلاميًا ومؤسسيًا لافتًا، ما عزز مكانة المنتدى كمنصة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات.

ويشارك في المنتدى عدد من الشخصيات والقيادات البارزة، من بينهم السفير علي المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور هاني عياد رئيس صندوق النوابغ والمبتكرين والمدير التنفيذي للمنتدى، وعمرو العبد مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، إلى جانب رؤساء ومسؤولي عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بريادة الأعمال والاستثمار.

كما تشهد الفعاليات مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي، من بينهم البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وe-Bank وبنك قناة السويس، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ومنظمة روتاري الدولية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى عدداً من القضايا المرتبطة بتمكين الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار في الابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن استعراض فرص التمويل والتوسع أمام رواد الأعمال في المنطقة العربية وأفريقيا.

ويُقام المنتدى هذا العام بالتنسيق مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس الدعم الحكومي المتزايد لملفات الابتكار وتمكين الشركات الناشئة وربطها بالسياسات والبرامج التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والجهات التمويلية الداعمة للتنمية وريادة الأعمال.

منتدى الابتكار والاستثمار الأمانة العامة جامعة الدول العربية وزارة الاستثمار الشركات الناشئة البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الزمالك

هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

ترشيحاتنا

فرط الحركة

قبل ما تلجأ للأدوية.. علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال

ميان السيد

بعد إصابة ميان السيد.. تعرف على أنواع فرط النشاط وتشتت الانتباه

زبدة الفول السوداني

مادة دهنية تقضي على الكوليسترول والسكر

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد