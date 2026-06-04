الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تستضيف الملتقى التحضيري لمنتدى الابتكار والاستثمار 2026

انطلقت فعاليات الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار "Innovest Forum 2026"، الذي يعد أحد أبرز المنصات الإقليمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة العربية.

وتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات الملتقى، وسط مشاركة عربية وأفريقية متميزة تضم نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات ومؤسسات معنية بدعم بيئة الابتكار والشركات الناشئة.

ويشهد المنتدى مشاركة وزارة الاستثمار، في خطوة تعكس أهمية الحدث ودوره المتنامي في تعزيز منظومة الابتكار والاستثمار على المستوى الإقليمي، كما يُقام اللقاء الافتتاحي للنسخة الجديدة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برعاية مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة.

منتدى الابتكار والاستثمار

وأكد المنظمون، أن المنتدى يواصل البناء على النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث شهدت النسخة الرابعة حضورًا واسعًا وتفاعلًا إعلاميًا ومؤسسيًا لافتًا، ما عزز مكانة المنتدى كمنصة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات.

ويشارك في المنتدى عدد من الشخصيات والقيادات البارزة، من بينهم السفير علي المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور هاني عياد رئيس صندوق النوابغ والمبتكرين والمدير التنفيذي للمنتدى، وعمرو العبد مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، إلى جانب رؤساء ومسؤولي عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بريادة الأعمال والاستثمار.

كما تشهد الفعاليات مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي، من بينهم البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وe-Bank وبنك قناة السويس، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ومنظمة روتاري الدولية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى عدداً من القضايا المرتبطة بتمكين الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار في الابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن استعراض فرص التمويل والتوسع أمام رواد الأعمال في المنطقة العربية وأفريقيا.

ويُقام المنتدى هذا العام بالتنسيق مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس الدعم الحكومي المتزايد لملفات الابتكار وتمكين الشركات الناشئة وربطها بالسياسات والبرامج التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والجهات التمويلية الداعمة للتنمية وريادة الأعمال.