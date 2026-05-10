ملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة على طاولة الأمانة العامة للجامعة العربية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، ورشة العمل الفنية الثانية للتعلم المشترك وتبادل الخبرات حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يومي 6 و7 مايو 2026 بالقاهرة، في إطار مواصلة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وعقدت الورشة برئاسة مشتركة بين إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، إلى جانب رئيس التحالف الدولي للإعاقة، ومدير المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وركزت أعمال الاجتماع على دعم جهود الدول العربية في تنفيذ "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032"، الذي أقرته القمة العربية، بما يسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

كما ناقشت الورشة سبل تعظيم التعاون القائم مع الوكالات الأممية ومكاتبها الوطنية بالدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز إدماجهم الكامل في المجتمع.

وأشاد المشاركون بما تضمنه العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة من مبادرات نوعية، في مقدمتها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة العيش باستقلالية، وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات.

ومن المنتظر أن تستضيف الورشة في يومها الثاني الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية، والسيدة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، إلى جانب ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشاور حول سبل تعزيزها والاستفادة منها كنموذج عربي متميز.