الأمانة العامة تبحث تطوير سياسات تنمية الطفولة المبكرة في الوطن العربي

انطلقت صباح اليوم أعمال الورشة الإقليمية حول تنمية الطفولة المبكرة في الوطن العربي، التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، تحت شعار “مستقبل أفضل في عالم متغير”، وذلك عبر المنصة الرقمية.

تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على واقع الطفولة المبكرة في الدول العربية، ورصد أبرز التحديات والفجوات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم المبكر والرعاية الاجتماعية، واستعراض أفضل السياسات والبرامج الداعمة لنمو الطفل خلال سنواته الأولى.

واقع الطفولة المبكرة في الدول العربية

تناقش الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها تقييم الوضع الراهن للطفولة المبكرة في الوطن العربي، ودور التشريعات والسياسات العامة في دعم هذا المجال، إلى جانب بحث أثر التعليم المبكر على النمو الشامل للطفل، ودور الأسرة والمجتمع والتكنولوجيا في رعاية الأطفال وتنمية قدراتهم.

كما تتضمن الفعاليات جلسات عمل متخصصة وعروضًا يقدمها خبراء وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى عروض تقديمية من عدد من الدول الأعضاء حول تجاربها الوطنية في مجال الطفولة المبكرة.

ومن المنتظر أن تختتم أعمال الورشة بإصدار مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تطوير السياسات والبرامج العربية المشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للطفولة المبكرة في المنطقة العربية.