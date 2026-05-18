وزير الاستثمار: حريصون على تطوير مناخ الأعمال.. ونواب: خطوة لدفع عجلة الاقتصاد

وزير الاستثمار: ندعم نمو القطاع الخاص لزيادة قدرته على التوسع والمنافسة

برلماني: السياسات الحالية تدعم بيئة الاستثمار وتعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين

برلمانية: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ استثماري جاذب

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة.

في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن العمل على دعم القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار “مسعود” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن السياسات الحالية تدعم بشكل واضح بيئة الاستثمار وتعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح عضو النواب، أن الدولة تمضي في اتجاه واضح نحو الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة.



في سياق متصل، ثمنت النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تعزيز مناخ الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص .



وأكدت" فاخر" لـ " صدى البلد" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال العمل المستمر على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل



وأشارت عضو الشيوخ إلى أن دعم نمو القطاع الخاص يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن السياسات الحالية تستهدف تمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر داخل الاقتصاد الوطني.



