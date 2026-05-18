برلمانية: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية

ثمنت النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تعزيز مناخ الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص .



وأكدت" فاخر" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال العمل المستمر على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل



وأشارت عضو الشيوخ إلى أن دعم نمو القطاع الخاص يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن السياسات الحالية تستهدف تمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر داخل الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة.