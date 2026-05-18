الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في ذكرى افتتاحه.. مطار القاهرة يطلق تطبيقه الإلكتروني على الهواتف الذكية

المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي
نورهان خفاجي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي الجديد للهواتف الذكية، والمصمم خصيصاً لخدمة المسافرين وتسهيل تجربتهم داخل مطار القاهرة الدولي، على أن يبدأ تفعيله رسمياً للمستخدمين اعتباراً من 30 مايو الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لافتتاح مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك استمراراً لخطوات التحديث الشاملة والتحول الرقمي، ووفقاً لتوجيهات وزارة الطيران المدني ورؤية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن إطلاق التطبيق الجديد يمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والاعتماد على الحلول الذكية، حيث يتيح للمسافرين والزوار حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التفاعلية التي تلبي احتياجاتهم منذ مرحلة التخطيط للسفر وحتى مغادرة المطار، ليكون بمثابة «المساعد الشخصي الذكي» لكل مسافر من وإلى وعبر مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح أداة أساسية لرفع كفاءة التشغيل اليومي، ومواكبة أفضل الممارسات في المطارات العالمية، وتحقيق أعلى معدلات رضا المسافرين، بما يسهم في تقديم تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة، تعكس الوجه الحضاري لمصر ومكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى.

ومن جانبه، صرح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن التطبيق يتميز بواجهة مستخدم عصرية وسهلة التصفح، ويقدم عدداً من الخدمات والخصائص الحيوية، في مقدمتها خدمة الاستعلام الفوري عن الرحلات من خلال متابعة حية ومباشرة لحركة رحلات الطيران ومواعيد الوصول والمغادرة، مع تحديد صالة السفر ورقم سير استلام الحقائب لرحلات الوصول بدقة.

وأضاف أن التطبيق يتيح أيضاً حجز الخدمات المميزة، ومنها الحجز المسبق لخدمة «أهلاً» وخدمات المسار السريع (Fast Track)، بما يساعد المسافرين على إنهاء إجراءات السفر والوصول بسهولة وراحة، إلى جانب إمكانية حجز الاستراحات الفاخرة المتوفرة في مباني الركاب المختلفة.

كما يوفر التطبيق دليلاً شاملاً وتفاعلياً لخدمات المطار داخل الصالات، يتضمن مواقع ماكينات الصراف الآلي، وخدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، وساحات انتظار السيارات، ومكاتب تبادل العملات، وخدمات تغليف الأمتعة، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المسافر والزائر داخل المطار.

ويقدم التطبيق كذلك خدمات المساعدة والدعم التفاعلي، بما يتيح طلب خدمات المساعدة الخاصة، ومنها الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، إلى جانب نظام للإبلاغ عن المفقودات ومتابعتها.

ويتضمن التطبيق خدمات إضافية تمتد إلى ما بعد تجربة السفر داخل المطار، من خلال قسم «اكتشف المطار والقاهرة»، الذي يستعرض المطاعم والكافيتريات المتاحة في مباني الركاب، والفنادق القريبة والتابعة للمطار، إلى جانب دليل سياحي وترفيهي للمسافرين وركاب الترانزيت، وإمكانية حجز خدمات الانتقال إلى داخل العاصمة.

كما يضم التطبيق خريطة ذكية للمطار تساعد المسافرين على تحديد مواقعهم داخل مباني الركاب رقم 1 و2 و3، والوصول إلى وجهاتهم المختلفة أو بوابات الصعود إلى الطائرات بسهولة ويسر.

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

المفتى: يستحب الاجتماع مع العائلة والتكبير معهم بدءا من اليوم

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

فيلم "الليلة الثالثة"
