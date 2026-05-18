رئيس القابضة للمطارات: الكثافة الركابية في مطار القاهرة تجاوزت سعته الهندسية بنسبة 37%

أكد المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مطار القاهرة الدولي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم المطارات المحورية في المنطقة، باعتباره البوابة الرئيسية لمصر والقارة الأفريقية، ونقطة الربط الاستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرًا إلى أن ما تحقق من معدلات تشغيل قياسية خلال الفترة الأخيرة يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة المطارات المصرية.

وقال أيمن عرب إن الاحتفال بذكرى افتتاح مطار القاهرة الدولي هذا العام يأتي في ظل مرحلة استثنائية من النمو والتوسع التشغيلي، حيث نجح المطار في استقبال نحو 31 مليون راكب خلال عام 2025، بمتوسط يومي بلغ حوالي 112 ألفًا و200 مسافر، وهي معدلات غير مسبوقة تجاوزت الطاقة التشغيلية الهندسية للمطار بنسبة تصل إلى 37%.

وأضاف أن استمرار المطار في تحقيق هذه المعدلات المرتفعة بكفاءة عالية لم يكن ليتحقق دون التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة داخل المنظومة، وفي مقدمتها سلطات الطيران المدني، والأجهزة الأمنية، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والجمارك، وشرطة الموانئ، وكافة الجهات المعاونة، الذين ساهموا في الحفاظ على انتظام التشغيل وانسيابية حركة السفر والوصول وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مطار القاهرة تمكن، رغم الكثافات التشغيلية الضخمة، من الحفاظ على مستويات متقدمة من الجودة والسلامة الجوية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية وكفاءة العنصر البشري ومنظومات التشغيل الحديثة.

وأشار إلى أن حصول مطار القاهرة الدولي على جائزة التميز في الابتكار الرقمي والتفاعل المجتمعي من المجلس الدولي للمطارات بالإقليم الأفريقي يمثل تتويجًا لجهود التطوير المستمرة، ورسالة واضحة تؤكد ريادة المطار على المستوى الأفريقي، ليس فقط من حيث حجم الحركة الجوية وأعداد الركاب، ولكن أيضًا في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية.

وكشف أيمن عرب عن بدء تطبيق منظومة التحول الرقمي الكامل بمطار القاهرة الدولي، في خطوة تستهدف تحويله إلى مطار ذكي متكامل، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا بمختلف المطارات المصرية التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأضاف أن العمل على البوابة الرقمية الرسمية لمطار القاهرة استمر على مدار عامين كاملين، خضعت خلالها المنظومة لسلسلة من الاختبارات والتطوير المستمر وتحسين الخدمات الرقمية، حتى الوصول إلى نموذج متكامل يواكب أحدث النظم العالمية في إدارة المطارات.

وأكد أن التطبيق الجديد، المقرر إطلاقه رسميًا نهاية الشهر الجاري، سيوفر خدمات متطورة للمسافرين تسهم في تحسين تجربة السفر، وتقديم المعلومات والخدمات التشغيلية بصورة أكثر سرعة وكفاءة، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة طيران مدني حديثة