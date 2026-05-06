من القاهرة.. إطلاق الاجتماع الرابع لتحول النظم الغذائية بمشاركة أممية واسعة

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يومي 6 و7 مايو 2026 بمقرها في القاهرة، فعاليات الاجتماع الرابع لتحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، بمشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة وشركاء دوليين.

ينظم الاجتماع قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة، بالتعاون مع مركز تنسيق نظم الغذاء التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمسار بدأ مع قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية عام 2021، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير نظم غذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل التجارب الناجحة بين الدول.

كما يركز الاجتماع على ربط الأولويات الوطنية للدول العربية بفرص التمويل المتاحة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، إلى جانب دعم تطوير سياسات غذائية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أن استضافة الجامعة العربية لهذا الحدث تُعد الأولى من نوعها، مشيراً إلى أهمية توقيته في ظل التحديات الإقليمية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وقال إن دول الخليج العربية تؤدي دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي العالمي باعتبارها من أبرز منتجي الأسمدة.

ومن المتوقع أن يختتم الاجتماع أعماله بإصدار وثيقة إقليمية شاملة حول تحول النظم الغذائية في الدول العربية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وشراكات جديدة تركز على التمويل والابتكار.

