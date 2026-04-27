الأمانة العامة تعقد الاجتماع الثاني عشر للتشاور حول الهجرة واللجوء

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة)، الاجتماع الثاني عشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء.

يعقد الاجتماع اليوم وغدا عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس)، بمشاركة نقاط اتصال الدول العربية الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

ويركز الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بمتابعة واستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، كما يتناول تحضيرات الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في منتدى استعراض الهجرة الدولية، المقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو 2026.

ومن المقرر أن تستعرض الدول الأعضاء خلال الاجتماع جهودها في متابعة وتنفيذ بنود الاتفاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن تعزيز التعاون العربي لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلًا عن بحث واعتماد خطة عمل عملية التشاور العربية الإقليمية للفترة 2026-2027.