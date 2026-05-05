انعقاد الاجتماع الثامن عشر للجنة الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب " الاجتماع (18) للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب"، يومي 6-7 /5 /2026 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يأتي الاجتماع للتحضير لأعمال الدورة العادية (64) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والمقرر انعقادها يومي 17و18 /5 /2026 بجنيف، على هامش اجتماعات الدورة (79) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

يناقش هذا الاجتماع عدداً من المواضيع الصحية الهامة وفي مقدمتها الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وكذلك تنسيق موقف عربي جماعي لضمان عدم تهميش أولويات المنطقة في ضوء إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وجائزة الطبيب العربي لعام 2026، والاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية.

كما سيتطرق الاجتماع إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعزيز الحق في تنظيم الأسرة في الدول العربية وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بانخفاض معدلات الخصوبة، وورقة السياسات حول توسيع نماذج رعاية القبالة لتحقيق أفضل نتائج في المنطقة العربية المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمؤتمر الأول للشراكة الصحية العربية الهندية لعام 2027، والاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2026، والصندوق العربي للتنمية الصحية، بالإضافة الى بند ما يستجد من أعمال.

ومن المقرر أن تعرض التوصيات الصادرة عن الاجتماع على مجلس وزراء الصحة 17و18 /5 /2026؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.