قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رؤية الجامعة العربية لتطوير خريطة الإعلام وسر اختيار الرباط عاصمة 2026

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

سلّط الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، الضوء على الدينامية التي تعرفها منظومة الإعلام العربي، مؤكّدًا حرص الجامعة على تطويرها وتعزيز دورها في خدمة القضايا العربية، في إطار قرارات وتوجهات مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأوضح خطابي، في حديث خصّ به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة يوم الإعلام العربي (21 أبريل)، أن هذا التوجّه يستند إلى مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، من بينها تحديث الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية المرتبطة بمحاربة الإرهاب والتطرف، إلى جانب الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذا خطة التحرك الإعلامي في الخارج.

وأضاف أن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة يعمل، بتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية الفاعلة، على تعزيز التبادل الإخباري والبرامجي، وتشجيع الاستفادة من الخبرات المهنية، في إطار البرامج المعتمدة من المجلس، مشيرًا إلى إدراج قضايا نوعية ضمن جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب، تواكب التحولات المتسارعة في الفضاء الإعلامي، لاسيما مخاطر الإعلام الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل هذه القضايا إعلام الأزمات، والإعلام البيئي، والتغيرات المناخية، فضلًا عن إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج التعليمية بالدول الأعضاء، ضمن الاستراتيجية التي ساهم في إعدادها بكل فعالية المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، العضو المراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أيضًا انفتاح جامعة الدول العربية على تجارب دولية مختلفة، من بينها التجربة الصينية، في إطار دورات الملتقى الإعلامي العربي – الصيني، ومذكرة التفاهم الموقعة مع قطاع الإعلام والاتصال في ديسمبر 2023 بمدينة هانغتشو.

اختيار الرباط عاصمةً للإعلام العربي

وفي سياق متصل، أشار إلى تفعيل عمل الفريق المعني بالتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية، والذي يضم سبع دول من بينها المملكة المغربية، إلى جانب قطاع الإعلام والاتصال واتحاد الإذاعات العربية.

من جهة أخرى، اعتبر خطابي أن اختيار الرباط عاصمةً للإعلام العربي لعام 2026 يشكّل تقديرًا لـ"مدينة الأنوار" المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، والتي تحوّلت، بفضل الرؤية الملكية السامية، إلى قطب حضري وثقافي وإعلامي رائد على المستويين القاري والدولي.

وأضاف أن هذا الحدث سيشهد تنظيم سلسلة من الفعاليات والملتقيات والأنشطة التي تسلّط الضوء على دينامية المشهد الإعلامي والرقمي المغربي، وتبرز غنى الموروث الثقافي والحضاري للرباط ومعالمها العمرانية والرياضية، في أفق الاستعدادات لكأس العالم 2030، وفق البرنامج الذي أعدّته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بما في ذلك فقرات مخصصة لمدينة القدس، بتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال وملتقى الإعلام العربي.

كما توقّف عند مبادرة جامعة الدول العربية خلال دورتها الـ54 في مايو 2024 بـالمنامة، الرامية إلى تعديل ميثاق الشرف الإعلامي، بما يعزّز الوعي الانتخابي ويكرّس مبادئ الأمانة والموضوعية والدقة والمصداقية في نشر الأخبار خلال الاستحقاقات الانتخابية، مع الالتزام باحترام سيادة الدول، ونبذ خطابات التحيّز والتمييز، والامتناع عن التحريض على العنف والتطرف.

وأشار، من جهة أخرى، إلى تنظيم قطاع الإعلام والاتصال، بتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائي، في فبراير 2024، فعاليات الملتقى العربي الأول للمؤثرين وصناع المحتوى في مجال التنمية المستدامة.

وبخصوص جائزة التميز الإعلامي العربي، التي تُنظَّم برعاية دولة الكويت، أكد أنها تشكّل آلية لتشجيع الجودة وتحفيز التميز المهني، مذكّرًا بأن دورة 2025، نُظمت تحت شعار "الشباب العربي والإعلام الجديد"، فيما خُصصت دورة 2026 لتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي، في سياق يجعل من التحول الرقمي أولوية في خطط العمل الإعلامي العربي.

وذكر في هذا السياق أن القطاعات المعنية بجامعة الدول العربية جعلت من التحول الرقمي أولوية واضحة في خطط عملها، انطلاقًا من توجيهات القمة العربية الأخيرة في بغداد وقرارات المجالس الوزارية ذات الصلة.

وتحيي الدول العربية في 21 أبريل من كل عام يوم الإعلام العربي، باعتباره مبادرة لتشجيع التواصل المشترك بين أجهزة الإعلام العربية والإعلاميين العرب، بهدف تطوير أشكال جديدة للترابط الإعلامي، ومعالجة أبرز القضايا المرتبطة بواقع الإعلام العربي، ومواكبة المتغيرات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني ومواكبة تكنولوجيا الإعلام الجديد.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الإعلام قد تبنّى، في دورته العادية السادسة والأربعين عام 2015، قرار تحديد يوم للإعلام العربي للاحتفال به في جميع الدول العربية، في إطار الحرص على تطوير وتنمية الإعلام العربي وتعزيز دوره بما يتماشى مع تطورات المجتمعات العربية وخدمة قضايا الوطن.

يوم الإعلام العربي أحمد رشيد خطابي جامعة الدول العربية الإعلام العربي قطاع الإعلام والاتصال محاربة الإرهاب مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب الهيئة العربية للبث الفضائي ميثاق الشرف الإعلامي الرباط عاصمةً للإعلام العربي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ترشيحاتنا

شعراء العامية

انطلاق ملتقى قصيدة العامية بالفيوم .. قراءة في النشأة واستشراف لمراحل التطور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة أسواق "اليوم الواحد" بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة وقطور

معرض زويل للكتاب

افتتاح معرض الكتاب بمدينة زويل في دورته الثالثة بمشاركة واسعة لقطاعات الثقافة

بالصور

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد