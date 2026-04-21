رؤية الجامعة العربية لتطوير خريطة الإعلام وسر اختيار الرباط عاصمة 2026

سلّط الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، الضوء على الدينامية التي تعرفها منظومة الإعلام العربي، مؤكّدًا حرص الجامعة على تطويرها وتعزيز دورها في خدمة القضايا العربية، في إطار قرارات وتوجهات مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأوضح خطابي، في حديث خصّ به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة يوم الإعلام العربي (21 أبريل)، أن هذا التوجّه يستند إلى مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، من بينها تحديث الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية المرتبطة بمحاربة الإرهاب والتطرف، إلى جانب الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذا خطة التحرك الإعلامي في الخارج.

وأضاف أن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة يعمل، بتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية الفاعلة، على تعزيز التبادل الإخباري والبرامجي، وتشجيع الاستفادة من الخبرات المهنية، في إطار البرامج المعتمدة من المجلس، مشيرًا إلى إدراج قضايا نوعية ضمن جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب، تواكب التحولات المتسارعة في الفضاء الإعلامي، لاسيما مخاطر الإعلام الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل هذه القضايا إعلام الأزمات، والإعلام البيئي، والتغيرات المناخية، فضلًا عن إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج التعليمية بالدول الأعضاء، ضمن الاستراتيجية التي ساهم في إعدادها بكل فعالية المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، العضو المراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أيضًا انفتاح جامعة الدول العربية على تجارب دولية مختلفة، من بينها التجربة الصينية، في إطار دورات الملتقى الإعلامي العربي – الصيني، ومذكرة التفاهم الموقعة مع قطاع الإعلام والاتصال في ديسمبر 2023 بمدينة هانغتشو.

اختيار الرباط عاصمةً للإعلام العربي

وفي سياق متصل، أشار إلى تفعيل عمل الفريق المعني بالتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية، والذي يضم سبع دول من بينها المملكة المغربية، إلى جانب قطاع الإعلام والاتصال واتحاد الإذاعات العربية.

من جهة أخرى، اعتبر خطابي أن اختيار الرباط عاصمةً للإعلام العربي لعام 2026 يشكّل تقديرًا لـ"مدينة الأنوار" المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، والتي تحوّلت، بفضل الرؤية الملكية السامية، إلى قطب حضري وثقافي وإعلامي رائد على المستويين القاري والدولي.

وأضاف أن هذا الحدث سيشهد تنظيم سلسلة من الفعاليات والملتقيات والأنشطة التي تسلّط الضوء على دينامية المشهد الإعلامي والرقمي المغربي، وتبرز غنى الموروث الثقافي والحضاري للرباط ومعالمها العمرانية والرياضية، في أفق الاستعدادات لكأس العالم 2030، وفق البرنامج الذي أعدّته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بما في ذلك فقرات مخصصة لمدينة القدس، بتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال وملتقى الإعلام العربي.

كما توقّف عند مبادرة جامعة الدول العربية خلال دورتها الـ54 في مايو 2024 بـالمنامة، الرامية إلى تعديل ميثاق الشرف الإعلامي، بما يعزّز الوعي الانتخابي ويكرّس مبادئ الأمانة والموضوعية والدقة والمصداقية في نشر الأخبار خلال الاستحقاقات الانتخابية، مع الالتزام باحترام سيادة الدول، ونبذ خطابات التحيّز والتمييز، والامتناع عن التحريض على العنف والتطرف.

وأشار، من جهة أخرى، إلى تنظيم قطاع الإعلام والاتصال، بتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائي، في فبراير 2024، فعاليات الملتقى العربي الأول للمؤثرين وصناع المحتوى في مجال التنمية المستدامة.

وبخصوص جائزة التميز الإعلامي العربي، التي تُنظَّم برعاية دولة الكويت، أكد أنها تشكّل آلية لتشجيع الجودة وتحفيز التميز المهني، مذكّرًا بأن دورة 2025، نُظمت تحت شعار "الشباب العربي والإعلام الجديد"، فيما خُصصت دورة 2026 لتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي، في سياق يجعل من التحول الرقمي أولوية في خطط العمل الإعلامي العربي.

وذكر في هذا السياق أن القطاعات المعنية بجامعة الدول العربية جعلت من التحول الرقمي أولوية واضحة في خطط عملها، انطلاقًا من توجيهات القمة العربية الأخيرة في بغداد وقرارات المجالس الوزارية ذات الصلة.

وتحيي الدول العربية في 21 أبريل من كل عام يوم الإعلام العربي، باعتباره مبادرة لتشجيع التواصل المشترك بين أجهزة الإعلام العربية والإعلاميين العرب، بهدف تطوير أشكال جديدة للترابط الإعلامي، ومعالجة أبرز القضايا المرتبطة بواقع الإعلام العربي، ومواكبة المتغيرات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني ومواكبة تكنولوجيا الإعلام الجديد.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الإعلام قد تبنّى، في دورته العادية السادسة والأربعين عام 2015، قرار تحديد يوم للإعلام العربي للاحتفال به في جميع الدول العربية، في إطار الحرص على تطوير وتنمية الإعلام العربي وتعزيز دوره بما يتماشى مع تطورات المجتمعات العربية وخدمة قضايا الوطن.