ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة ظهرت برفقة أطفالها أمام قبر والدهم، وهي تطلب منهم الدعاء عليه، ما أثار حالة كبيرة من الجدل والغضب بين المتابعين.





عبارة أشعلت الانتقادات

ظهرت السيدة في الفيديو وهي توجه أبناءها قائلة: “اقرأوا الفاتحة وقولوا الله يجحمك يا بابا”، وهو ما دفع الكثيرين لانتقاد المشهد والتعبير عن استيائهم منه.

انقسام بين التعاطف والرفض

شهدت الواقعة تفاعلاً واسعًا، حيث أبدى البعض تعاطفهم مع السيدة بسبب ما قالت إنها مرت به من ظروف صعبة، بينما رأى آخرون أن تصرفها غير مقبول مهما كانت الأسباب.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي.

https://www.youtube.com/embed/QI5mmyL8lXk