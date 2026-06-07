الخارجية الإيرانية: لا اتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحق التخصيب ورفع العقوبات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاعتراف بحق طهران في التخصيب النووي السلمي يمثل إحدى القضايا المحورية في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاج سياسة متقلبة تعرقل فرص التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه طهران خلال المفاوضات يتمثل في "تبدل المواقف الأمريكية باستمرار وتناقض التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين"، معتبراً أن هذا النهج يجعل العملية التفاوضية أكثر تعقيداً.

وأوضح بقائي أن هناك عدداً من الملفات الخلافية بين الطرفين، إلا أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران تتمثل في اعتراف الولايات المتحدة بحقوقها المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار النووي، وعلى رأسها حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

وفي ما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، أشار المسؤول الإيراني إلى أن واشنطن لا تبدي استعداداً لتقديم أي تنازلات، رغم مطالبة طهران بالإفراج عن مليارات الدولارات المحتجزة في بنوك أجنبية.

وشدد بقائي على أن الولايات المتحدة مطالبة بإنهاء العقوبات المفروضة على بلاده، والسماح بإتاحة الأصول الإيرانية المجمدة واستخدامها من قبل الإيرانيين، معتبراً أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لبناء الثقة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، اتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ أبريل، موضحا أن القوات الأمريكية استهدفت سفناً تجارية إيرانية في مضيق هرمز وفي المياه الدولية.

ووصف بقائي الوضع الإقليمي بأنه "بالغ الخطورة والتقلب"، محملاً السياسات الأمريكية مسؤولية تصاعد التوتر في المنطقة، ومؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة على أي هجوم قد تتعرض له البلاد.