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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

24 ساعة ساخنة.. إيران تستهدف الكويت بـ 7 صواريخ باليستية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قامت القوات الإيرانية بشن ضربات صاروخية على القواعد الامريكية في دولة الكويت، حيث وجهت لها ضربات عسكرية فجر اليوم السبت، بالإضافة إلى ضربات أخرى ب 7 صواريخ باليستية تم رصدها في الأجواء الكويتية خلال اليوم.

إيران تضرب الكويت ب 7 صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن رصد 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، اليوم، واعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.
وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، إن العدوان الإيراني الآثم نتجت عنه أضرار مادية من دون إصابات بشرية.


ضربات إيرانية فجر اليوم على الكويت 

و في وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية نجحت في التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الأمريكي الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

أمريكا تعترض الصواريخ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض دفاعاتها الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية أطلقتها إيران نحو مضيق هرمز ودول الجوار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاطنا 4 مسيرات أطلقت نحو مضيق هرمز.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: تم اعتراض 6 صواريخ أطلقتها إيران بينما لم يصل صاروخ سابع إلى هدفه المحدد.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا مواقع رادار  إيرانية في غوروك وقشم للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى.

وأردفت: لا توجد حاليا أي تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين و المزاعم الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين كاذبة.

وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها : قواتنا في حالة جاهزية لمواصلة الرد على العدوان الإيراني في إطار الدفاع عن النفس.

إيران تكشف أسباب ضرباتها على الكويت


أوضحت قيادة الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت أسباب توجيه ضربات صاروخية وجوية دقيقة استهدفت مواقع ومقار عسكرية أمريكية في الكويت.

وجاء في بيان الحرس الثوري: ردا على الاعتداءات الآثمة والغادرة التي شنتها القوات الأمريكية المحتلة ضد سيادة وأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقاً من قواعدها المتواجدة في الأراضي الكويتية، تعلن قيادة الحرس الثوري عن تنفيذ ضربات صاروخية وجوية دقيقة استهدفت منشآت ومقار عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي في الكويت".

ولفت البيان إلى أن "هذه العمليات تأتي رسالة حاسمة ومباشرة بأن أي أرض تُستغل للاعتداء على الجمهورية الإسلامية لن تكون بمأمن من ردنا المزلزل، وأن قوى الاستكبار العالمي يجب أن تتحمل عواقب ممارساتها العدوانية في المنطقة".

وأكد البيان أن الهجوم يأتي "تأكيداً على حقنا المشروع في الدفاع عن أمن واستقرار وطننا وشعبنا"،

وأعلن الحرس الثوري أن سينشر تفاصيل أوفى عن حجم الخسائر ونوعية الأسلحة المستخدمة، والنتائج الميدانية للعمليات في بيانات لاحقة تباعاً.

وزارة الدفاع الكويتية الشظايا إصابات بشرية العدوان الإيراني

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